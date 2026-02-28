Martínez culpa a Feijóo de "poner en entredicho" la ganadería de CyL por querer flexibilizar condiciones sanitarias

SALAMANCA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha culpado al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, de "poner en entredicho lo que es la ganadería de Castilla y León" al "confundir" la "necesidad" de recortar la tramitación burocrática administrativa con la flexibilización de las condiciones sanitarias.

En declaraciones recogidas por Europa Press en una atención a medios en la Plaza Mayor de Salamanca, Martínez ha advertido que con esta propuesta, que realizó el viernes en un acto en Ciudad Rodrigo (Salamanca), Feijóo "compra una vez más los postulados de Vox" y "retrotae" a la Comunidad a "junio de 2023", cuando los ganaderos "estaban en pie de armas" por la flexibilización sanitaria y protagonizaron altercados en Salamanca.

Así, ha pedido a Feijóo un "poquito de respeto" y "no confundir" un recorte burocrático con la flexibilización mencionada, pues esta "viene reglada desde Europa y garantiza la seguridad alimentaria y las condiciones económicas de los agricultores y ganaderos".

Igualmente, ha llamado a "escuchar la voz" del sector primario que clama por esa reducción de la tramitación administrativa, lo que, ha recordado, "es responsabilidad estricta" de la Junta, hasta ahora en manos del candidato a la reelección, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco.

Por otro lado, Martínez ha cuestionado "dónde está Mañueco" cuando "una empresa con problemas le necesita", como ocurre actualmente en la provincia de Salamanca con un posible ERE en Majorel, que afectaría a 169 personas, o en Soria con la falta de pagos a los trabajadores de Losán, entre otras situaciones similares en empresas de la Comunidad.

"Cuando vienen mal dadas vuelve a esconderse", ha censurado en referencia a Fernández Mañueco, al tiempo que ha asegurado que su formación intentará "poner encima de la mesa un canal abierto de diálogo con la empresa, propietarios y trabajadores, para poder poner pilares de solución a las problemáticas", un compromiso que llevaría a cabo desde la Junta tras las elecciones del 15 de marzo si obtiene el apoyo necesario.

El candidato socialista ha reiterado, asimismo, sus propuestas en materia educativa, ya reivindicadas en su parada en Arenas de San Pedro (Ávila), este sábado, con la apuesta por infraestructuras educativas en el medio rural y becas autonómicas para paliar el "sobrecoste económico" de trasladarse del medio rural a ciudades para continuar con estudios superiores, entre otras.

En este contexto, ha criticado la "autocomplacencia permanente" de Fernández Mañueco, quien se "autocalifica" con "matrícula de honor" en materia de educación en el marco de la campaña electoral. "Siempre tenemos una percepción de nosotros superior a la que tienen los demás", ha reflexionado al respecto, para añadir que "no es bueno" que en un momento de rendición de cuentas, uno sea el que se pone las notas.

De esta manera, ha animado al candidato del PP a escuchar las reivindicaciones de los profesionales de la educación y de los padres y madres, quienes "ponen encima de la mesa las necesidades que se esconden detrás de los indicadores PISA satisfactorios y positivos".

CREE QUE MAÑUECO TEME LA "OLA DE CAMBIO"

Por último, cuestionado por su postura frente a que Fernández Mañueco no le mencione directamente en sus mítines, Martínez ha apuntado que el 'popular' "siempre da la espalda a los problemas" y, precisamente, "ve al PSOE como un problema".

"El problema que tiene es la corriente ciudadana que está respaldando mayoritariamente el proyecto que hemos puesto encima de la mesa. Y, como siempre, la más fácil de las respuestas de Mañueco es ocultar los problemas que le atañen y por tanto intentar ignorarlos", ha señalado, para advertir de que pese a que el PP quiera "sumergir" al PSOE y a Castilla y León en la "invisibilidad", está "cogiendo magnitud" una "ola de cambio" que es "imposible de parar".