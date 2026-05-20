Martínez dice que Sánchez se ha ganado la capacidad de decidir las generales, que ahora serían "un tiro a la rodilla"

VALLADOLID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha defendido este miércoles que el presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, "se ha ganado" la capacidad de decidir cuando tiene que convocar las elecciones generales.

Dicho esto, ha considerado que, en su opinión, convocarlas ahora sería como "pegarse un tiro en la rodilla".

De este modo se ha pronunciado Carlos Martínez a preguntas de los periodistas respecto a la estrategia electoral que seguirá el Partido Socialista tras la investigación abierta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y a la posibilidad de que haya un "superdomingo" en mayo de 2027 cuando se celebrarán las municipales y algunas autonómicas.

"Cada cosa tiene que tener su momento", ha considerado Martínez que ha apuntado que este asunto puede ser un motivo de debate en el Comité Federal convocado el próximo 27 de junio. Dicho esto, ha reiterado que la decisión de cuándo va a convocar las elecciones generales atañe completamente al presidente del Gobierno.

"Creo que tiene más que merecido el derecho de cuándo va a convocar", ha reiterado y ha apoyado la permanencia del gobierno "mientras tenga la mayoría suficiente para poder seguir gobernando y poder seguir avanzando en el desarrollo de la política social y de la política de desarrollo que estamos viviendo en este país".