Martínez garantiza un "diálogo fluido" para hacer políticas "con lo jóvenes" frente a un PP que los "expulsa"

VALLADOLID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha garantizado que llevará a cabo un "diálogo permanente y fluido" con los jóvenes de la Comunidad para hacer políticas con ellos con el objetivo de que puedan desarrollar su proyecto vital en el territorio, todo ello frente a un actual Gobierno autonómico que los "expulsa" de la Comunidad.

Martínez ha arrancado el tercer día de campaña con un acto en el Centro Cultural Andén 47 de Valladolid, donde ha estado acompañado por unos 150 miembros de las Juventudes Socialistas, además del portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López; la número 1 de la lista socialista por Valladolid, Patricia Gómez Urban, y el candidato número seis y secretario general de las Juventudes Socialistas en la Comunidad, Diego Vallejo.

El formato de este acto ha sido diferente a los anteriores en el marco de esta campaña, ya que el candidato ha respondido a las distintas preguntas que los jóvenes presentes han realizado en torno a temas como la vivienda, incendios, empleo, fiscalidad, salud o educación.

En este contexto, Martínez ha defendido que en la Comunidad se necesita entender a la juventud a través de "espacios de diálogo" que permitan "conectar" para que no se hagan las políticas "hacia los jóvenes", si no hacerlas con ellos.

Esto se hace necesario, ha incidido, ante los datos "demoledores" en relación con la juventud que abandona Castilla y León para buscar oportunidades en comunidades autónomas limítrofes, como Madrid, o incluso fuera de España.

"Cuando se habla de despoblación es que nos estamos descapitalizando de ese capital joven y por tanto estamos perdiendo el presente y futuro de nuestra Comunidad", ha advertido, para señalar al presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP, Alfonso Fernández Mañueco, por estar de "brazos cruzados" y "poniéndose dieces" pese a esta "realidad" que se tiene que "romper".

De este modo, Martínez ha reivindicado las propuestas de su programa en distintas materias, como la vivienda, en la que propone planes "específicos" para los jóvenes que pasa por entender esta como un "derecho". En este ámbito, ha destacado su apuesta por una ayuda de 350 euros para garantizar una alternativa habitacional, la puesta en marcha de un Consorcio de Suelo y Vivienda, el desarrollo de un parque público, la rehabilitación de viviendas con una "inversión sostenida durante diez años" o activar viviendas vacías, lo que se suma a aplicar en la Comunidad la ley estatal vigente.

En materia educativa, continuando con las respuestas a las preguntas de los jóvenes, ha incidido en que es necesaria una planificación educativa con infraestructuras y un Mapa de Formación Profesional que conecte los estudios con el territorio, así como garantizar el acceso en un "radio de 30 minutos" en transporte público. Con ello busca que "no se produzca el desarraigo" a través de la educación, que en algunas zonas de la Comunidad se produce con "la maleta a los doce años".

En esta línea, Martínez también considera necesario mejorar las condiciones de los profesionales del sector, así como de la sanidad, ante esa "rotación perversa" que se produce. La matrícula gratis en el primer año de universidad y una beca autonómica para cubrir el coste de alojamiento, manutención y desplazamiento de estudiantes que tienen que desplazarse son otras de las medidas, ha recordado el candidato.

Cuestionado por sus propuestas en materia de movilidad y transporte, ha comprometido una planificación y un nuevo mapa de transportes que incluya "conexiones" entre las provincias, los municipios y cabeceras de comarca y estas con las capitales. Esta planificación debe "conjugar transporte escolar y sanitario" también, una propuesta "real" frente a la "irrealidad" de la tarjeta BusCyL.

En este sentido, ha señalado que la Unión Europea ha puesto "encima de la mesa 8.000 millones de euros" para ayudar en esta materia a zonas con "pobreza de transporte", como Castilla y León, donde se tenía que tener ya un plan hecho para "ir los primeros" de cara a estas subvenciones, si bien no es así por la "falta de voluntad y de trabajo" de la Junta.