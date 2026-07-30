Martínez pide a Mañueco que reconozca la "falta de medios" y no espere para pedir "auxilio" al Gobierno en incendios

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Carlos Martínez, visita una explotación ganadera en El Cubo de Don Sancho (Salamanca) - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Carlos Martínez, ha pedido al presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, que reconozca que "no tiene medios suficientes" para luchar contra los incendios en la Comunidad y no espere si necesita solicitar la ayuda del Estado ante el fuego que afecta la zona de Los Arribes entre Zamora y Salamanca.

Lo ha hecho durante su visita este jueves a la finca salmantina de ganadería extensiva de El Cubo de Don Sancho, de titularidad municipal, donde ha defendido que las "políticas públicas" fomentan "el arraigo con el territorio y la búsqueda de oportunidades para que la gente pueda quedarse donde ha nacido.

Sobre los incendios que estas semanas asolan la Comunidad, Martínez ha puesto sobre la mesa la necesidad de reconocer que el cambio climático "ha llegado y tiene unas consecuencias absolutamente desastrosas" y que se necesita generar "un pacto político, un acuerdo de Estado para poder tomar las medidas que de alguna forma gestionen el territorio de una forma diferente".

"A ese pacto en la lucha contra el cambio climático tiene que sumarse Mañueco", ha señalado el líder socialista, quien ha explicado que el PSOE va a dar un "paso más allá" para luchar contra los incendios y gestionar el territorio, un punto en el que ha destacado que la despoblación también necesita de un Pacto de Estado.

"Vamos a ver cómo evolucionan los nuevos incendios", ha indicado Martínez, para después asegurar que se responde con más agilidad en la extinción de los incendios cuando la Comunidad cuenta con más medios.

Por esta razón, ha subrayado que se ha visto "cómo al escalar el nivel de la emergencia nacional se ha resuelto en apenas cuatro o cinco días un incendio que ha tenido al operativo contra las cuerdas en el caso en Ávila".

Por todo ello, Martínez ha pedido a Mañueco "que no espere, que reconozca de una vez por todas que no tiene los medios suficientes para dar cobertura a los incendios y que no tenga que venir nadie de otra Comunidad para poder escalar el nivel y solicitar ese auxilio al Gobierno central".

"Si el incendio de Los Arribes se complica como parece que es el caso, no esperemos como hicimos el año pasado", ha incidido Martínez.

POLÍTICAS PÚBLICAS

En este sentido, y con motivo a su visita a El Cubo de Don Sancho, el secretario general del PSOE de Castilla y León ha puesto en valor cómo el Ayuntamiento del municipio se implica desde hace años en generar una oportunidad y vincular los usos tradicionales del territorio al propio municipio al apostar por la ganadería extensiva.

"Necesitamos ganadería extensiva, necesitamos derechos y cobertura de servicios públicos en los municipios, ordenar el territorio, comarcalizar y necesitamos de alguna forma que en ese pacto de Estado Castilla y León tenga su voz propia reclamando y reivindicando las necesidades que como territorio tenemos", ha reflexionado.

En esta línea, ha señalado que los gobiernos locales necesitan participar en ese Pacto de Estado y Castilla y León debe tener su voz propia para defender una ordenación del territorio, una comarcalización y futuro para los 2.248 municipios que tiene la Comunidad.