Martínez señala a Mañueco como "único responsable" de los incendios por "no defender" el patrimonio natural

Carlos Martínez en su visita a Fariza (Zamora) tras el incendio de Fermoselle. - PSOE CYL

FARIZA (ZAMORA), 10 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, considera al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "único responsable" de los incendios forestales por "no defender" el patrimonio natural de la Comunidad y las condiciones "precarias" de los miembros del operativo de prevención y extinción.

"Hay un único responsable que es la Administración Autonómica, la Junta de Castilla y León, y el señor Fernández Mañueco, que no atiende a sus profesionales y no defiende ese rico patrimonio natural", ha apuntado Martínez en una visita a Fariza (Zamora), zona afectada por el incendio originado en Fermoselle en las últimas semanas.

En este sentido, ha defendido que la Comunidad "necesita una planificación diferente" y ha situado a la provincia de Zamora como "el ejemplo vivo de que la gestión forestal de la Junta es claramente insuficiente para los retos actuales".

El socialista ha pedido a Fernández Mañueco que "escuche al PSOE" y participe en el Pacto de Estado contra el cambio climático, y ha insistido en plantear un pacto autonómico "que propicie una nueva gestión forestal, que profesionalice el sector" de la prevención y extinción de incendios.

Además, Martínez ha pedido a la Junta sensibilidad con las personas afectadas. "Estamos escuchando dramas que se quedan después del fuego", ha indicado Martínez después de conversar con un ganadero de la zona.

En este sentido, el socialista ha recordado que después de los fuegos de 2022 se comprometieron 65 millones para la Sierra de la Culebra arrasada, si bien "el año pasado, en la zona oeste, se cifraron los daños en 114 millones". "Queremos saber la realidad de la ejecución presupuestaria" de estas cantidades, ha advertido.

Las ayudas, ha denunciado Martínez, "no son ágiles", por lo que ha reclamado la necesidad de dos vías, una urgente y otra más profunda, así como "una rendición de cuentas para ver cuánto de lo que se anuncia llega realmente al territorio, cuántos expedientes se han tramitado y cuántas ayudas se han concedido". "Se habla mucho en números gruesos pero poco en detalle", ha concluido.