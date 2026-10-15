Martínez sobre la última decisión de Ferraz en las listas: "Aunque me enfade me lo tendré que tragar"

1125666.1.260.149.20261015131928 Carlos Martínez en un momento de la rueda de prensa ofrecida este viernes en las Cortes - PSOE

VALLADOLID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha admitido este jueves respecto a la última palabra de Ferraz en la elaboración de las listas electorales del 29 de noviembre que le guste o no le guste lo tendrá que aceptar y ha recordado al respecto que la Dirección del partido tiene la "prerrogativa" para ello.

"Aunque me enfade me lo tendré que tragar", ha asumido Carlos Martínez que ha asegurado que no va a mostrar "ni enfado ni desenfado" por lo que decida este sábado el Comité Federal, encargado de ratificar todas las listas al Congreso y al Senado.

"Intentemos hacerlo lo más normal posible, hay veces que te agrada todo lo que pasa y otras veces que no", ha añadido el dirigente socialista que ha recordado que hay que ser conscientes de la dinámica de funcionamiento del PSOE en la que la elaboración de listas no son unas primarias. "En esta ocasión no hay un militante un voto, no son unas primarias", ha reiterado.

Martínez ha reconocido además que tener que elegir a unos compañeros por delante de otros "genera fricciones y desencantos" en muchas ocasiones pero ha defendido la conveniencia de que cada dirigente configure sus equipos.

Dicho esto, ha recordado también que hace ocho años llevó una enmienda al Congreso del PSOE, que fue rechazada, en la que planteó la aceptación de los votos mayoritarios de cada una de las provincias que respaldaban a su representante. "Esa enmienda, lamentablemente, no contó con el respaldo mayoritario del partido y, por tanto, decayó (...) y al final es la Comisión Federal de Listas la que tiene la responsabilidad de poder hacer todo esto", ha concluido al respecto.

Preguntado por la decisión del Congreso Provincial del PSOE de Burgos de proponer a Luis Tudanca para encabezar la papeleta al Senado --el burgalés fue senador por designación autonómica hasta el pasado mes de septiembre cuando fue relevado por la segoviana Clara Martín por decisión personal de Martínez--, el secretario autonómico se ha mostrado "absolutamente respetuoso" con la decisión de los socialistas de Burgos.

"A mí no me toca la responsabilidad y, por tanto, mi opinión, sin ser del PSOE de Burgos, no vale nada", ha aclarado Carlos Martínez que ha insistido en que tiene que ser "absolutamente respetuoso" con la decisión adoptada por el Comité Provincial en Burgos, donde "han cumplido estrictamente" con el procedimiento que articulan los reglamentos, ha aseverado, y también respetuoso "haga lo que haga Madrid. Es lo que toca", ha asumido.

Por último, ha insistido en que elaborar listas electorales no es una tarea fácil ya que genera fricciones y tensiones entre compañeros, al igual que ocurre en el PP "aunque no lo digan o en cualquier otro partido político que tenga aspiraciones a gobernar como tenemos nosotros", ha concluido.

En este punto, ha hecho especial hincapié en la necesidad de dar "más normalidad" al proceso que la llevado a la propuesta de Luis Tudanca para el Senado. "No le buscaría más pies al gato de los que tiene porque no hay", ha zanjado.