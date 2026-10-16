Más de 100 profesionales acuden al XVI Día de la Auditoría en Valladolid, marcado por la trasformación tecnológica

El XVI Día de la Auditoría en Valladolid. - COLEGIO DE ECONOMISTAS

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora (ECOVA), junto con el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Castilla y León, ha celebrado este viernes en la capital vallisoletana el XVI Día de la Auditoría con más de 100 profesionales participantes.

La jornada, en la que ha participado el Registro de Economistas Auditores del Consejo General de Economistas y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, ha sido inaugurada por el presidente del Colegio de Economistas, Juan Carlos de Margarida, quien ha afirmado que "la tecnología puede transformar la forma en la que se hacen las auditoría, pero no puede sustituir la responsabilidad ni el juicio profesional del auditor".

En esta línea, De Margarida ha manifestado que uno de los grandes retos que afronta la profesión es "conseguir que la innovación tecnológica avance de la mano de la calidad y de la responsabilidad profesional".

Así, el presidente de la Institución Colegial ha considerado que "la actividad profesional está sometida a un proceso continuo de evolución normativa y técnica" y, por ello, ha insistido en que esta tiene que "reforzar la calidad de la auditoría, pero también debe ser proporcionada, comprensible y aplicable".

De Margarida ha destacado la importancia de las jornadas y las ha resumido con los conceptos de "tecnología, regulación, calidad y, fundamentalmente de confianza".

Por su parte, el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Castilla y León, Rodrigo Cabrejas, ha destacado que la auditoría creó "casi 3.000 nuevos empleos en España en 2025, de los cuales cerca del 60 por ciento son recién graduados".

"Las firmas sitúan entre los aspectos mejor valorados de la carrera en auditoría el ambiente de trabajo, la variedad de clientes, la velocidad de aprendizaje y la gestión de proyectos", ha asegurado.

PORCENTAJE MÁS ALTO DE AUDITORES APROBADOS

Cabrejas ha resaltado que Castilla y León ha obtenido el porcentaje "más alto" de aprobados en el último examen de acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), hasta alcanzar el 70 por ciento de aprobados, "un porcentaje muy por encima de la media nacional".

"El sector también se encuentra en un momento de transformación, debido a la integración de la IA y las nuevas tecnologías, y se enfrenta a desafíos como la atracción y fidelización de talento y la demanda de habilidades específicas", ha destacado Cabrejas.

Durante la jornada se han abordado diferentes aspectos, como la planificación del trabajo en la firma de auditoría, la actualización técnica en normativa de auditoría y los retos de la profesión.

Durante la mañana, las charlas han sido impartidas por el vocal del Comité de Normas y Procedimientos del REA Auditores-CGE y vocal del Grupo de Trabajo NIA-EMC del REA, Manuel Orta; el coordinador del Comité de Normas y Procedimientos y del Grupo de Trabajo NIA-EMC del REA Auditores-CGE, Txema Valdecantos, así como por el representante del departamento técnico del ICJCE, Silvia Leis.

La jornada ha concluido con una mesa redonda que ha contado con la participación del presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Santiago Durán; el presidente del Registro de Economistas Auditores del Consejo General de Economistas de España, Emilio Álvarez y el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Víctor Alió.