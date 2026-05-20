Más de 15 medios desplegados para controlar un incendio forestal en Serradilla del Llano (Salamanca) - JCYL

SALAMANCA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 15 medios terrestres y aéreos se han desplegado este miércoles para controlar un incendio forestal que se ha declarado en la localidad salmantina de Serradilla del Llano, en la comarca de Robleda.

El fuego se ha originado sobre las 16.10 horas y hasta el lugar se han desplazado un total de 16 medios. En concreto, un técnico, dos agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, tres autobombas, un bulldozer, cinco brigadas helitransportadas y tres medios aéreos.

El incendio forestal se ha dado por controlado sobre las 18.47 horas y se investigan las causas de su origen, según la información facilitada por la Junta a través de la plataforma de incendios Inforcyl.