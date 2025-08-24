Más de 2.000 docentes y 20.000 alumnos de CyL participan en los Proyectos de Innovación Educativa de la Junta

Archivo - CyL subvenciona con cerca de 170.000 euros más de 330 asociaciones de madres y padres - JCYL - Archivo

VALLADOLID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.230 docentes y 20.000 alumnos de Castilla y León ha participado en alguno de los 14 Proyectos de Innovación Educativa (PIE) implementados por la Junta durante el curso 2024-2025, con el objetivo de promover entre el profesorado análisis reflexivos orientados a la mejora de la práctica docente y consolidar a la Comunidad como un "referente en transformación pedagógica, desarrollo de competencias digitales y bienestar del alumnado".

El departamento que dirige Rocío Lucas ha realizado varias de estas iniciativas que han tenido como eje la tecnología, la creatividad y los medios digitales, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado recogido por Europa Press.

Es el caso de 'Filma', proyecto en el que 18 centros, 100 docentes y 1.000 alumnos han trabajado en alfabetización audiovisual a través de la creación de cortometrajes y producciones creativas; 'Sintoniza', que ha fomentado la radio escolar con la misma participación; 'LAB IA', que ha introducido a un millar de alumnos en la Inteligencia Artificial con el apoyo de 80 profesores; o 'Inclubot', mediante el cual otros 1.000 escolares han diseñado y programado soluciones robóticas inclusivas para sus aulas.

Asimismo, 4.000 alumnos de Primaria de 40 centros han desarrollado durante tres años su competencia digital con el 'Pie Digicraft', a través de experiencias con realidad aumentada y pensamiento lógico.

A ello se suma el reto científico 'Cansat', de la Agencia Espacial Europea, en el que los estudiantes han construido y lanzado satélites del tamaño de una lata de refresco para trabajar en proyectos 'Steam'.

Por otro lado, la innovación también se ha extendido a la formación del profesorado, con el 'Pie Observa_acción', en el que han participado 1.000 docentes mediante estancias breves en otros centros para observar buenas prácticas para trasladarlas a sus propios contextos y reforzar una cultura de aprendizaje continuo.

En el ámbito lingüístico, el 'Pie Innova' ha impulsado estrategias de comprensión lectora, escritura funcional y oralidad académica con 150 docentes, mientras que 'Internacionaliza e Innova' ha favorecido la proyección europea de 22 centros y 200 profesores mediante proyectos y hermanamientos.

También los 'Espacios Flexibles de formación y Aprendizaje' han transformado 22 centros debido al trabajo de dos centenares de docentes.

En este marco, la innovación se ha vinculado al entorno y el bienestar emocional. Así, 'La escuela rural: una escuela de vida' ha puesto en valor el potencial pedagógico del medio rural con la participación de 18 centros y 200 docentes.

Además, el programa de las 'Rutas Literarias' han unido literatura y territorio con otros 200 profesores; 'Creatividad y Bienestar Emocional' ha explorado la relación entre expresión artística y salud con 400 docentes de 18 centros; y las 'Escuelas saludables' han integrado actividad física, nutrición y salud mental en 40 centros, 400 profesores y 10.000 alumnos.