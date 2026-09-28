Más de 250 alumnos de FP de CyL participan en una jornada para acercar "talento al mundo empresarial"

Francisco Vázquez (i), Rafa Gutiérrez y Pedro Palomo, antes de la jornada. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 250 alumnos de centros de Formación Profesional de Burgos, Valladolid y Zamora han participado este lunes en la jornada 'Talento, empleo y espíritu emprendedor', un encuentro que ha reunido también a representantes institucionales, empresarios, directivos y docentes para "reforzar la conexión" entre estudiantes de estos ciclos y las empresas.

El encuentro ha contado con la participación del presidente de las Cortes de Castilla y León y de la Fundación de Castilla y León, Francisco Vázquez, el presidente de APD Castilla y León, Pedro Palomo, y Rafa Gutiérrez, guitarrista de Hombres G, cuya trayectoria de más de cuatro décadas ha servido como "referencia" para abordar "el talento, la perseverancia y la capacidad de convertir una idea en un proyecto de futuro".

Conecta FP nace con el objetivo de "acercar el talento joven al tejido empresarial, creando espacios de encuentro entre estudiantes, centros educativos, empresarios y directivos". "Vamos a escuchar a los estudiantes, queremos que tengan ese reto de que una idea se pueda convertir en un proyecto empresarial, una labor que no es fácil pero que tenemos que fomentar. Estamos satisfechos por la acogida que ha tenido y, hacerlo aquí, en la sede de las Cortes, es algo muy positivo porque pone en valor la Administración, la Consejería de Educación y el mundo empresarial", ha argumentado Pedro Palomo.

El programa tiene como eje principal un concurso de proyectos empresariales dirigido a alumnos de FP de la Comunidad, que se desarrolla en dos fases: una fase provincial, en la que se seleccionará un proyecto por cada una de las nueve provincias, y una fase autonómica final en la que competirán los proyectos seleccionados.

El proyecto contempla la participación de centros de toda la Comunidad y pretende llegar a más de 48.000 estudiantes de FP, "favoreciendo una red autonómica de emprendimiento joven y un modelo de acompañamiento basado en la formación práctica y la experiencia empresarial".

Los finalistas de cada provincia tendrán acceso a un programa de acompañamiento que incluirá mentorización por parte de empresarios referentes, así como formación específica en oratoria y emprendimiento, con el objetivo de proporcionarles herramientas para desarrollar sus ideas, defender sus proyectos y afrontar los siguientes pasos de su trayectoria profesional.

Además, la fase final contará con dos premios, de 7.000 y 3.000 euros, destinados a favorecer el desarrollo y la puesta en marcha de los dos proyectos seleccionados, ha explicado desde la organización.

MESA DEBATE

La jornada se ha abierto con la mesa 'Castilla y León, territorio de oportunidades', en la que se ha abordado el reto de conseguir que los jóvenes que se forman en la Comunidad puedan identificar en ella oportunidades para trabajar, emprender y desarrollar su proyecto de futuro.

En este sentido, la colaboración entre educación y empresa se plantea como un elemento clave para mejorar la empleabilidad, impulsar el emprendimiento y reforzar la competitividad del territorio.

El presidente de las Cortes y de la Fundación de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha destacado el valor de iniciativas que permiten "la inserción" en el mundo empresarial a los jóvenes y "favorecer que el talento que se forma en Castilla y León pueda encontrar oportunidades para desarrollar su futuro en la Comunidad".

Por su parte, Pedro Palomo, ha apostado porque los directivos estén "más presentes en las aulas" y que los alumnos hagan lo propio "en las empresas. "Estamos buscando que haya esa conexión y no solo en el ámbito universitario, sino en algo que ahora las empresas demandamos cada vez más como son perfiles técnicos".

Por su parte, el guitarrista de Hombres G y emprendedor en el sector de la música, ha transmitido su experiencia acumulada durante más de 45 años de trayectoria profesional. "El futuro del mundo está en manos de los emprendedores", ha advertido para argumentar que, a su juicio, el mundo está dividido en "dos tipos de personas, los que crean y hacen cosas y los que hacen cosas inútiles y están a la sopa boba".

El encuentro ha concluido con una actuación musical de Rafa Gutiérrez, que ha interpretado el tema 'Voy a pasármelo bien' con su guitarra ante los asistentes.