Más de 30 años de cárcel para una madre y su hijo por retener, maltratar y agredir sexualmente a la pareja de éste

SALAMANCA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a una madre y a su hijo a penas que en conjunto superan los treinta años de prisión por retener, maltratar, amenazar, estafar y agredir sexualmente a una joven con la que el hijo mantenía una relación desde agosto de 2022.

Según los hechos probados, desde el inicio de la convivencia el ahora condenado ha ejercido un control absoluto sobre la víctima, ya que impedía que saliera sola, que se relacionara con otras personas o dispusiera de teléfono, además de agredirla física y verbalmente de forma habitual.

Pese a existir una orden de alejamiento dictada en agosto de 2023, ambos reanudaron la convivencia en el domicilio de la madre, donde la situación de violencia se agravó, según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press en fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En enero de 2024, la joven ha intentado abandonar la relación al escapar por la ventana del baño, pero su entonces pareja la obligó a regresar mediante amenazas contra su familia.

El episodio más grave se ha producido entre finales de junio y el 10 de agosto de 2024, cuando los acusados impidieron que la joven abandonara la vivienda. El hijo la ató con bridas de muñecas y tobillos a la cama, y la mantuvo inmovilizada durante semanas, sin permitirle vestirse, acudir al baño ni alimentarse adecuadamente, además de administrarle fármacos sedantes, dándole golpes y dejándola aislada de su familia, a la que aseguraban que "estaba bien".

AGRESIONES SEXUALES

Durante ese periodo, el acusado ha mantenido en numerosas ocasiones relaciones sexuales sin consentimiento, al recurrir a la violencia y a la administración de medicamentos para anular la resistencia de la joven.

Ambos acusados se habían apropiado entonces de la ayuda económica mensual de la joven, además de obligarla en ocasiones a acudir al banco para retirar el dinero, que después integraban en su patrimonio. La víctima ha sufrido hematomas, heridas en muñecas y tobillos, cicatrices permanentes y un estrés postraumático que ha requerido tratamiento psiquiátrico.

La Audiencia ha considerado los hechos constitutivos de delitos de maltrato habitual, quebrantamiento de medida cautelar, amenazas, detención ilegal, estafa continuada, delito contra la integridad moral, agresión sexual continuada y lesiones.

El condenado es autor de la mayoría de ellos y coautor, junto a su madre, de la detención ilegal y la estafa. En su caso, concurre además el agravante de parentesco. La sentencia impone al hijo 17,5 años de prisión por detención ilegal, 13,5 por agresión sexual continuada, un año y nueve meses por maltrato habitual, seis meses por quebrantamiento de medida cautelar, otros tantos por amenazas, seis meses más por delito contra la integridad moral, un año por lesiones y un año y nueve meses por estafa continuada.

Además, establece la privación de la patria potestad durante seis años, inhabilitación para empleo o cargo público durante seis años, libertad vigilada durante diez años y prohibiciones de aproximación y comunicación que alcanzan los 18,5 años. Por su parte, la madre ha sido condenada a cinco años de prisión por detención ilegal, un año y nueve meses por estafa continuada y seis meses por lesiones, junto con prohibiciones de aproximación y comunicación durante cinco y seis años según el delito.

Ambos deberán indemnizar solidariamente a la joven con 60.000 euros por lesiones, secuelas y daño moral, más los intereses legales y tendrán que hacer frente a las costas. La medida de prisión preventiva se mantiene hasta que la sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sea firme.