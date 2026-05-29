Mas de 300 deportistas participan el domingo en Tariego de Cerrato en la tercera prueba del Palencia Trail Series

Imagen de una prueba pasada. - DIP PALENCIA

PALENCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

EL domingo, 31 de mayo, se celebrará en Tariego de Cerrato, el 'Raposo Trail', tercera prueba del circuito Palencia Trail Series 2026, de la Diputación de Palencia que reunirá a más de 300 deportistas.

La prueba, organizada por el Ayuntamiento de Tariego de Cerrato, contará con tres distancias, 21, 10 y dos kilómetros para "andarines".

La carrera principal y puntuable para el circuito Palencia Trail Series será el Trail de 21 kilómtros, que contará con un desnivel positivo de 700 metros, y saldrá a las 09:30 horas desde la Plaza Mayor de la localidad.

La prueba corta, de 10 kilómetros y 300 metros de desnivel positivo dará comienzo a las 10:00 horas, también desde la Plaza Mayor de la localidad.

Todos los participantes podrán recoger sus dorsales el mismo domingo, junto la zona de salida, entre las 8:25 y las 9:45 horas y tanto la prueba de 21 kilómetris, como la de 10, contarán con varios avituallamientos sólidos y líquidos durante la prueba, así como otro más en meta.

En el Trail largo, habrá cinco categorías, tanto masculinas como femeninas: Sénior, Máster 35, Máster 40, Máster 45 y Máster 50.

Una vez concluidas ambas carreras tendrá lugar la entrega de premios, en la que se premiará a los tres primeros de la clasificación general, así como a los tres primeros de cada categoría.