Más de 650.000 euros para renovar dos kilómetros de tuberías en cuatro barrios de Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y la concejala de Medio Ambiente, Mª José Coca. - AYTO SALAMANCA

SALAMANCA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado este viernes dos nuevos proyectos de renovación de dos kilómetros de la red de distribución de agua en cuatro barrios, con un presupuesto base de licitación total de 652.095,24 euros.

Estos proyectos previenen la rotura de tuberías y mejoran la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos, como ha apuntado el primer edil. En total, se renovarán 1.911 metros de tuberías de 19 calles de los barrios Pizarrales, San Cristóbal, San Esteban y Fontana.

Estos proyectos, que la Comisión de Medio Ambiente tratará para su aprobación el próximo miércoles, 27 de mayo, se suman este año 2026 a las obras ya en marcha en la calle Libreros, en la avenida de Salamanca y en el barrio La Vega, así como a los proyectos ya aprobados para el bulevar del paseo de los Madroños, en Garrido, y 15 calles de los barrios Blanco, Puente Ladrillo y Prosperidad.

De esta forma, la renovación de tuberías ya comprometida durante el actual mandato supera los 20 kilómetros de longitud en 110 calles, ha añadido el alcalde.

Por tanto, como ha puntualizado el alcalde, este mandato "ya se ha batido el récord histórico" en el número de calles que tendrán renovadas redes de abastecimiento de agua y con los proyectos previstos para 2027 "también se batirá el récord" de un mandato municipal en el número de kilómetros renovados.

García Carbayo ha destacado además que la renovación de la red de abastecimiento de agua no sólo permite reducir las averías y aumenta en 16 años su vida útil, sino que también, a través del sistema de Gestión Activa de Presiones, se propicia un importante ahorro en la producción de agua.

Desde la puesta en marcha del GAP en 2017, ha explicado, el ahorro neto total es de 20.309.354 metros cúbicos, una cantidad que equivale al consumo de agua de toda la ciudad de Salamanca durante trece meses.