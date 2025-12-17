Más de un centenar de policías locales de Valladolid exige mejores condiciones y que el Ayuntamiento negocie

Manifestación de los policías locales. - CSIF

VALLADOLID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unos 120 policías locales de Valladolid, convocados este mediodía por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), han exigido a la Jefatura de la Policía Local y al Ayuntamiento que "respeten" su trabajo, y "mejoren" sus condiciones laborales, "con una atención real y efectiva" a las demandas reivindicadas "durante años".

En la concentración que se ha llevado a cabo ante la Jefatura de la Policía Municipal, CSIF ha exigido al Ayuntamiento que se siente "a negociar con voluntad de alcanzar acuerdos".

El sindicato independiente exige, a través de un comunicado, que se "compense y se tenga en cuenta las especiales condiciones de la carga de trabajo que soportan los policías locales de Valladolid, cada vez mayor, con más descansos dignos", al entender que se obvia el coeficiente reductor en las jornadas con horarios nocturnos, que sí cuenta en otras policías locales de Castilla y León y otras fuerzas de seguridad. También, pide mejoras en cuadrantes de agentes que trabajan fines de semana y festivos.

Asimismo, denuncia una organización "deficiente" de los efectivos, lo que se traduce "en la supresión de descansos que no responde a circunstancias extraordinarias, sino a la falta de una adecuada reestructuración y dimensionamiento del cuerpo". CSIF ha insistido en que lo que "debe ser extraordinario no puede convertirse en la manera habitual de trabajar".

Por último, remarca que se debe considerar las particularidades de cada puesto o categoría, y compensarse por ello adecuadamente, con el reconocimiento que merecen.

"CSIF lamenta la negativa sistemática del Ayuntamiento a atender las reivindicaciones laborales de los policías locales. Mejoras que resultan imprescindibles para garantizar una mejor prestación del servicio público", han afirmado.