SALAMANCA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 56 militantes históricos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Salamanca, con responsabilidades públicas y orgánicas desde la etapa constituyente, ha hecho público un manifiesto en el que ha expresado su apoyo a la candidatura de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, así como a las listas socialistas al Congreso de los Diputados y al Senado por la provincia, encabezadas por David Serrada y Carlos Fernández Chanca, respectivamente.

En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, los firmantes han mostrado la unidad y el consenso hacia un proyecto socialista y han elogiado la gestión realizada por el Ejecutivo que ha encabezado Pedro Sánchez, al tiempo que han advertido de los riesgos de retroceso en derechos y libertades ante un posible gobierno de coalición entre Partido Popular (PP) y Vox tras las elecciones.

Entre los socialistas que han rubricado el texto figuran Jesús Málaga, Ciriaco de Vicente, Miguel Ángel Quintanilla, Jesús Caldera, José Miguel Bueno, Paco Martín del Molino, Julia Pareja, Ana Muñoz de la Peña, Cipri González, Aquiles Magide o Joaquín Corona, quienes han hecho un llamamiento al electorado progresista salmantino para respaldar la continuidad de las políticas sociales, el refuerzo del Estado del Bienestar y la consolidación y el aumento de una representación parlamentaria progresista desde Salamanca.

En el manifiesto, los veteranos militantes han asegurado estar "muy orgullosos de la gestión realizada por el gobierno de España" y han mostrado su preocupación por "una clara y muy peligrosa involución hacia un pasado que traería como consecuencia recortes e incluso la derogación de derechos y libertades" si llegan al Ejecutivo tras los comicios PP y Vox, por lo que han apoyado la "continuidad de políticas progresistas en España que reduzcan la desigualdad y aumenten los servicios y la calidad de vida de todos los ciudadanos".

Finalmente, los firmantes han añadido que "es necesario seguir mejorando la vida de los ciudadanos reforzando el Estado del Bienestar, facilitando el empleo de calidad, con salarios dignos, el incremento de las pensiones, la protección frente a la violencia de género y, no menos importante, liderando con valentía el papel de España y de su Gobierno en Europa en su trabajo y dedicación por la paz".