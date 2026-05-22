El Máster en Cine, Comunicación e Industria Audiovisual de la UVA rinde homenaje el martes a José Luis Cienfuegos

VALLADOLID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Máster en Cine, Comunicación e Industria Audiovisual rendirá el próximo martes, 26 de mayo, un homenaje a José Luis Cienfuegos, quien fue director de Seminci y que falleció el pasado año.

El acto, que se celebrará en el salón de grados de la Facultad de Filosofía y Letras, dará comienzo a las 17.30 horas y lo presentarán autoridades académicas e institucionales para dar paso a una proyección de un video en su memoria, detalla la institución académica a través de un comunicado.

No faltarán los actuales codirectores del Festival de Cine de Valladolid, Javier H. Estrada y Mariona Viader, quienes serán los encargados de iniciar las intervenciones que recordarán su trayectoria profesional y personal. Le seguirán, según el orden de intervenciones: Lucía Caviedes, antigua alumna del Máster; Carmen Castaño, responsable de 'Espacio Seminci'; y Gregorio Belinchón Yagüe, periodista de cine en El País.

El acto culminará con la conferencia 'El latido de Ahab. Crónica de Jonathan Glazer', a cargo Antonio Santos Aparicio, quien fue su profesor en la Cátedra de Cine de la Universidad de Valladolid.