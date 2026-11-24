Archivo - Centro de salud de Sacyl. Centro de salud de Castilla y León. Hospital Castilla y León. Hospital Sacyl. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paro convocado este martes, 24 de noviembre, en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por el Sindicato Médico Unido (SMU) -- en una convocatoria a nivel nacional-- ha tenido un seguimiento medio del 3 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 4 por ciento en Atención Hospitalaria (180 profesionales en huelga) y del 2 por ciento en Atención Primaria (53 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 233 facultativos de los 6.697 efectivos disponibles este martes en el turno de mañana, según ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 1,60 por ciento, 5 médicos en huelga; Burgos, 3,60 por ciento, 31 en huelga; León, 9,83 por ciento, 112; Palencia, 0,76 por ciento, 3 médicos; Salamanca, 1,08 por ciento, 13 facultativos; Segovia, 1,64 por ciento, 7; Soria, 1,34 por ciento, 3; Valladolid, 3,14 por ciento, 55 médicos; y Zamora, 1,04 por ciento, 4 médicos en huelga.