Medio millar de personas velará por la seguridad de las 20.000 personas que se acercarán a Villalar

Canales y Alonso presiden la Comisión de Seguridad Local. - SUBDELEGACIÓN

VALLADOLID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de medio millar de personas compondrá el dispositivo que Gobierno, Junta y Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros desplegará desde el 22 de abril en la campa del municipio vallisoletano con motivo de los actos programados para celebrar El Día de Castilla y León y donde se espera la participación de unas 22.000 personas.

Si el lunes fue la Administración autonómica la que presentó el operativo, compuesto por 130 personas, hoy ha sido la Subdelegación del Gobierno la que ha avanzado el suyo tras la reunión de la Comisión local de Seguridad con motivo de la fiesta de la Comunidad.

Una Comisión que ha presidido el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, junto al alcalde de Villalar, Luis Alonso Laguna, y en el que ha estado presente también el secretario de la Delegación territorial de la Junta, el teniente coronel jefe interino de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, la jefa provincial de Tráfico, personal de la Agencia Estatal de Meteorología -Aemet- en Castilla y León y representantes de Protección Civil de la Delegación del Gobierno, de la Junta y de agrupaciones locales, así como el jefe de la Unidad contra la violencia sobre la mujer de la Subdelegación del Gobierno.

Jacinto Canales ha subrayado "el notable esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en medios personales y materiales, para que la jornada transcurra en las mejores condiciones" y que los ciudadanos puedan "disfrutar y compartir" la fiesta "con el mejor servicio público de seguridad ciudadana".

El subdelegado ha detallado que 310 efectivos de la Guardia Civil trabajarán ese día en Villalar, la campa y los accesos, en previsión de una afluencia masiva de personas, que puede rondar las 20.000 personas según la experiencia de ocasiones anteriores.

Entre los efectivos movilizados por la Guardia civil para la Fiesta de Castilla y León están la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), el Grupo de Reserva y Seguridad, la Agrupación de Tráfico, los Tedax, la Unidad Cinológica, Seprona, el Grupo de Caballería, los servicios aéreos -que contarán con un helicóptero- y los equipos Pegaso, con sus unidades de dron y antidron.

La Guardia Civil controlará los accesos al camino de servicio que rodea la campa, que se utilizará como vía de evacuación desde las 18.00 horas del día 22 de abril hasta las 20.00 horas del 23, para cerrarlo al tráfico y abrirlo únicamente para vehículos de emergencias y autorizados.

La Guardia Civil desplazará también a Villalar su Unidad Móvil de Atención al Ciudadano (UMAC), que estará estacionada en la entrada de la campa, cerca del centro de control de Protección civil, para que los ciudadanos que necesiten denunciar algún hecho puedan hacerlo allí mismo, de una forma rápida, simple y efectiva.

"Como en ocasiones anteriores, también prevé la instalación de un Punto Violeta contras las agresiones sexuales en la entrada norte de la campa, donde se sitúa el Centro de control de Protección civil, para que la jornada sea igual de relajada para todos y todas", ha recordado el subdelegado del Gobierno.

TRÁFICO

Otras 15 personas más trabajarán desde el Centro de Gestión de la Dirección General de Tráfico (DGT), en coordinación con los 44 efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

La Dirección General de Tráfico ha organizado el dispositivo especial para esa fecha, con puntos de vigilancia en tierra y el plan de vuelo para su helicóptero, atendiendo a los puntos de mayor concentración de vehículos. Además, en diferentes puntos de todo tipo de carreteras se establecerán controles de alcohol y drogas, con el objetivo de evitar que personas que hayan ingerido o consumido estas sustancias circulen por las carreteras.

En cuanto a los accesos, que estarán señalizados, la DGT recomienda tomar la salida 189 de la A-6 para acceder a Villalar a los conductores que vengan desde Burgos-Valladolid. En caso de saturarse este itinerario, se reorientaría este flujo de tráfico por la salida 196. Respecto a los conductores que vengan desde León, se señalizará la recomendación de tomar la salida 196. Las personas que accedan desde Salamanca, deben dirigirse a la N-122, desde la que tomarán la salida del kilómetro 405 en dirección Villalar.

Para las personas procedentes de Zamora se recomienda tomar la salida 410 de la A-11, dirección Pedrosa del Rey (VP-6701), para posteriormente acceder a Villalar de los Comuneros por la carretera VP-6601.

Como en otras ocasiones, la Subdelegación del Gobierno ha tramitado la solicitud de la Guardia Civil a Enaire, la entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que gestiona el espacio aéreo español, para restringir ese día el espacio aéreo, de modo que se facilite el trabajo de los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se eviten riesgos para la población.

PREVISIÓN DE AEMET

La Subdelegación del Gobierno solicitará a la Aemet una predicción específica para Villalar de los Comuneros, con el fin de que tanto los servicios de Protección civil como las personas que acudan a disfrutar puedan tener datos precisos sobre la evolución del tiempo en la localidad que se prevé con temperaturas similares a las de esta semana.

El Plan de autoprotección tratado en la reunión de hoy detalla también los aparcamientos previstos para los distintos tipos de vehículos, con una capacidad de hasta 11.000 a través de dos parcelas más habilitadas para evitar atascos a la hora de estacionar, tal y como ha precisado el regidor del municipio.

PROGRAMACIÓN

En cuanto a la programación, Luis Alonso ha precisado que el Ayuntamiento dispondrá de un centenar de efectivos entre Protección Civil y Consistorio, lo que supone un "nuevo esfuerzo" para la corporación ya que, ha lamentado, cuentan con "muy poco tiempo" para organizar todos los actos del programa al no conocer con la antelación suficiente de los recursos económicos de los que disponen.

No obstante, el programa contará con actuaciones de más de una veintena de grupos que pasarán por los seis escenarios que se desplegarán en el municipio, los dos principales en la campa y que serán los que den cobijo al homenaje que se realizará al grupo Nuevo Mester de Juglaría. Aunque las predicciones meteorológicas apuntan a que no habrá lluvia, hay prevista una carpa con capacidad para 5.000 personas.

Alonso Laguna ha avanzado la presencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en las ofrendas que volverán a tener como epicentro el obelisco en el ágora de Villalar.

También participará el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la entrega de los primeros premios Folk de Castilla y León, después de que el pasado año no asistiera al coincidir con los tres días de luto por la muerte del Papa Francisco.