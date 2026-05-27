Mendunia Nostra hace un llamamiento ciudadano para sumarse a ella en la defensa del patrimonio de Monzón de Campos

PALENCIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Defensa del Patrimonio de Monzón de Campos, Mendunia Nostra, ha realizado un llamamiento a la población para que se organice dentro de la entidad, tanto mediante el pago de una cuota de 12 euros al año como participando de forma activa en sus reuniones de Concejo Abierto, con el fin de lograr la restauración de todos los bienes culturales de dicha localidad palentina.

El colectivo sin ánimo de lucro, nacido en la primavera de 2022 ante la necesidad de proteger los bienes de la villa, busca con esta convocatoria sumar apoyos para dar continuidad a sus actividades culturales e históricas.

La agrupación recuerda que su intención primordial inicial ha sido conseguir la rehabilitación completa y la reapertura de todo el Castillo de Monzón de Campos, el cual acumula demasiados años cerrado. En este sentido, ha valorado las subvenciones aprobadas y las obras ejecutadas para restaurar y abrir la Torre del Homenaje, pero ha insistido en que estas actuaciones deben ser solo el comienzo del proyecto integral de recuperación que se viene anunciando desde hace años.

La asociación, a través de un comunicado recogido por Europa Press, se felicita de que, tras realizar diversos actos, comunicados, presión en redes sociales y entrevistas en medios de comunicación locales y nacionales, ha logrado la completa restauración de toda la fortaleza y la celebración de conciertos estivales en su patio.

No obstante, censura que la Diputación de Palencia, actual gestora temporal del monumento, ignora sus peticiones de reunión y su propuesta de gestión cultural, además de haber retrasado de manera continua el uso adecuado y continuado del inmueble. Asimismo, el colectivo insiste en que su labor va más allá de la fortaleza y abarca la totalidad del patrimonio local.

Entre sus logros, recuerda la inclusión de las 74 viviendas abandonadas del barrio de la Azucarera en la Lista Roja de Hispania Nostra, la denuncia por la falta de protección del Hogar Social San José, el fomento de la apertura turística de la iglesia de San Salvador y los avances en la musealización de la Casa de Pajes dentro del antiguo Palacio de los Altamira.

La entidad incide en que trabaja en la conservación de otros bienes como puentes, bodegas tradicionales, palomares, las lápidas hebreas, el mortero de bronce y el León de Bronce ubicado en el Museo del Louvre. Su actividad también se ha centrado en la investigación de la historia local, documentos y publicaciones sobre el monasterio de Santa Cruz, el antiguo Condado de Monzón, la Merindad de Monzón, los vestigios arqueológicos y figuras históricas como los Ansúrez y Doña Urraca.