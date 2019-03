Al menos 16 personas reciben sobres con dinero de forma anónima en Villarramiel (Palencia)

Actualizado 13/03/2019 18:07:36 CET

VILLARRAMIEL (PALENCIA), 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos 16 vecinos de Villarramiel (Palencia) han recibido sobres con dinero en su interior sin conocer el remitente ni la procedencia de los mismos y sin mensaje alguno, aunque los últimos sí contenían alguna nota personalizada con mensajes.

La alcaldesa, Nuria Simón, ha explicado a Europa Press que los sobres, "de color marrón", en algunos casos tienen 50 euros de "curso legal" y han empezado a aparecer en los "buzones, zaguanes" o en otros lugares desde hace una semana, ya que fue el pasado 6 de marzo cuando tiene constancia de que se empezaran a recibir los primeros.

Así, tras hablar con algunos "afectados o beneficiados", Simón ha podido constatar que hasta este martes eran diez las personas que habían recibido los sobres y que, durante esta noche, han sido otros seis los que se han encontrado con el dinero.

Al parecer, estos últimos son más "nominativos", ha explicado la edil, ya que en ellos aparece "el nombre de la persona de la casa y dentro en algunos pone 'la reina de la casa' y un corazón o la 'princesa' o corazones", ha afirmado.

AUTOR DESCONOCIDO

"No soy capaz de sospechar de alguien, de pensar ni un por qué, ni quién", ha subrayado, aunque sí tiene claro que le gustaría que algún día se sepa quién ha sido y que si alguien lo ha hecho de "manera altruista" poder darle las gracias.

Nuria Simón ha apuntado que en un principio "no es un delito" y cree que la Guardia Civil estará "expectante y vigilando" para ver qué gente del pueblo está por la calle sobre las horas en las que se entregan los sobres, ya que uno de los beneficiados recibió el sobre este martes entre las 20.15 y las 22.00 horas, cuando estaba en el Casino jugando la partida.

Por el momento ha recibido dinero gente de toda clase, desde viudas a matrimonios mayores o jóvenes con hijos, de los cuales algunos piensan donarlo a la iglesia y otros han acudido a la Guardia Civil para exponer el caso.

La alcaldesa reitera no tener ninguna sospecha, si puede ser alguien del pueblo o no. No cree que pueda ser ningún negocio de la zona, abierto o por abrir, ya que los comercios de la zona sobreviven con mucho trabajo y no considera que estén "como para regalar el dinero a nadie", ha finalizado.