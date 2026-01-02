Al menos una herida con quemaduras leves tras una explosión en una vivienda en Burgos

Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL - SACYL - Archivo

BURGOS, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha resultado herida con quemaduras leves tras una posible explosión en el interior de una vivienda en Burgos, según las primeras informaciones del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, aunque por el momento se desconoce el origen de lo sucedido.

El suceso se ha producido minutos antes de las 17.40 horas, cuando se ha informado al 112 de una posible explosión en el interior de una vivienda situada en el número 50 de la Avenida Derechos Humanos, en la capital burgalesa.

Según indicaba el alertante, habían reventado los cristales de una vivienda, por lo que se ha dado aviso a la Policía Local de Burgos, a Cuerpo Nacional de Policía, a los bomberos y a las empresas suministradoras de gas.

Al llegar, la Policía Local ha solicitado asistencia sanitaria para atender a una mujer de unos 40 años que presentaba una quemadura leve, por lo que se ha informado a Sacyl. Por el momento, es desconoce el origen de la explosión.