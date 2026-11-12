Mercadona abre este lunes en Aranda de Duero (Burgos) su primer establecimiento del modelo 'Tienda 9' en la provincia. - MERCADONA

ARANDA DE DUERO (BURGOS), 12 (EUROPA PRESS)

Mercadona abrirá el próximo lunes, 16 de noviembre, su primera 'Tienda 9' en la provincia de Burgos, un supermercado ubicado en el número 11 de la carretera Burgos de Aranda de Duero que ha supuesto una inversión de 5,8 millones de euros.

La apertura de este nuevo establecimiento, en cuya construcción han participado 48 proveedores y que ha dado empleo a 200 personas, conlleva el cierre de la tienda situada en el número 38 de la calle Carrequemada, ya que sus instalaciones no cumplen los estándares requeridos por la compañía.

Según ha informado la cadena de supermercados en un comunicado, el nuevo local cuenta con una sala de ventas de 1.885 metros cuadrados, una plantilla de 52 trabajadores y ofrece un mayor espacio para los productos frescos. La compañía prevé cerrar este año 2026 con aproximadamente 60 establecimientos de este nuevo modelo repartidos por toda España, fruto de una evolución del anterior formato 'Tienda 8' que se desarrollará hasta 2033 con una inversión global prevista de 3.700 millones de euros.

Entre las principales novedades de este supermercado figura una reorganización integral del espacio que pasa de estar estructurado por negocios a organizarse por procesos para agilizar la compra y reducir los desplazamientos de la plantilla. De esta nueva distribución nace el denominado Obrador Central, un punto único que agrupa las áreas de corte, cocción y envasado de los productos frescos y que permite alcanzar un ahorro de hasta el diez por ciento en energía y de hasta el 40 por ciento en el consumo de agua.

A nivel técnico, las instalaciones incorporan dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas para facilitar la autogestión, así como murales de frío con sistemas 'Aerofoil' y el uso de CO2 como refrigerante para reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia energética. A estas medidas se ha sumado la actualización técnica de las salas de máquinas y la renovación de los equipos para garantizar un mejor mantenimiento a largo plazo.

El nuevo centro de Aranda de Duero abrirá de lunes a sábado, entre las 9.00 y las 21.30 horas, y dispondrá de una zona de descanso equipada con 34 sillas y seis mesas para los clientes. Asimismo, el recinto contará con un aparcamiento de 186 plazas, cinco de ellas reservadas para vehículos eléctricos, y mantendrá habilitado el servicio de compra a través de su página web ('www.mercadona.es').