El Miguel Delibes acoge este sábado la obra 'Ostrogodia. El buen marido'

VALLADOLID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Teatro Experimental del Centro Cultural Miguel Delibes traerá a las compañías Es.Arte, Arteatro, Teatro del Cuervo y Territorio Violeta que ofrecerán la obra 'Ostrogodia. El buen marido', creada por Pilar G. Almansa.

La representación se llevará a cabo este sábado, 25 de abril a las 20.00 horas, según informa el centro a través de un comunicado y forma parte del ciclo 'Teatro en el Delibes - VI Comunidad a escena' que se desarrolla en el centro con 12 representaciones de artes escénicas y diferentes espectáculos de MicroEscena hasta el mes de diciembre.

La programación ha sido definida en estrecha colaboración entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte con Artesa. Además, dos horas anteres estará abierta al público en el foyer del Centro Cultural Miguel Delibes la instalación de MicroEscena. En esta ocasión, la instalación titulada 'Titiriscopio' un dispositivo escénico único que concentra en un pequeño espacio todos los medios escénicos. Este dispositivo capaz de mostrar diferentes creaciones realizadas y dirigidas por Jorge da Rocha.

Los espectáculos del 'Ciclo de Teatro en el Delibes - VI Comunidad a escena' tienen un precio de diez euros por entrada. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web www.centroculturalmigueldelibes.com y en las Taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes.