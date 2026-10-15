Un millón de euros para prevención de incendios en León y 690.000 para abastecimiento y depuración en Ávila

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves destinar más de un millón de euros a reforzar la prevención y extinción de incendios forestales en cuatro comarcas de la provincia de León y, al mismo tiempo, otros 690.000 para obras de emergencia en los sistemas de abastecimiento y depuración en Casavieja y Piedralaves, en la provincia de Ávila.

En el primer caso, el Consejo de Gobierno ha autorizado un encargo a la empresa pública TRAGSA para reforzar la prevención y extinción de incendios forestales y otras actuaciones en el medio natural en siete municipios pertenecientes a cuatro comarcas diferentes de la provincia de León, con una inversión que supera el millón de euros.

La cuadrilla actuará en Montes de Utilidad Pública y otros terrenos de los municipios de Igüeña, perteneciente a la comarca forestal de Bembibre; Molinaseca y Cubillos del Sil, integrados en la de Ponferrada; Vega de Espinareda, Peranzanes y Candín, en la de Vega de Espinareda; y Villafranca del Bierzo, en la que lleva el mismo nombre.

Estará formada por un jefe de cuadrilla y seis peones especialistas y permanecerá también disponible para intervenir en la extinción de incendios forestales cuando sea necesario.

Entre las actuaciones previstas se incluyen podas sobre coníferas, trabajos selvícolas para la limpieza de márgenes de caminos y despeje de vegetación en zonas próximas a los ríos para facilitar el acceso a los cauces.

Asimismo, se realizarán desbroces mecanizados para reducir la continuidad de la vegetación y la carga de combustible en fajas auxiliares y áreas cortafuegos, además de trabajos de mejora de pistas forestales, incluida la apertura de tramos mediante picado de roca cuando sea necesario.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha dado también luz verde a 690.000 euros para obras de emergencia en los sistemas de abastecimiento y depuración de Casajavieja y Piedralaves (Ávila), dañados tras el incendio de este verano en las cuencas del Alberche y el Tiétar.

Esta inversión, con la que se pretende asegurar el correcto suministro de agua a la población residente en estas dos localidades, servirá para la realización de nuevas captaciones y la instalación de equipos osmóticos y depuradoras de agua.

Esta actuación, encargada a la empresa pública SOMACyL y con un plazo de ejecución que finalizará en abril del año 2027, se encuentra dentro del acuerdo 135/2026, de 30 de julio, por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2026.