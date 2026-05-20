Los Misioneros de los Santos Apóstoles asumen la atención del Santuario del Henar, en Cuéllar (Segovia)

Archivo - Claustro del Santuario de El Henar, escenario de la muestra. - JOSÉ RAMÓN SANTOS. - Archivo

SEGOVIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los Misioneros de los Santos Apóstoles asumirán próximamente la atención del Santuario de Nuestra Señora de El Henar, en Cuéllar (Segovia), al concluir su presencia en este lugar las consagradas del Instituto Secular Nuestra Señora de la Vida "por motivos personales, familiares y laborales".

Según ha informado la Diócesis de Segovia en un comunicado recogido por Europa Press, el Instituto Secular Nuestra Señora de la Vida pondrá fin así a "unos años de entrega y dedicación al cuidado de este lugar tan significativo para la fe de la provincia y de Castilla".

La Diócesis desea expresar públicamente su "más sincero agradecimiento" a Juana Alonso y Concepción Berzal por "el servicio generoso, la atención cercana y el acompañamiento ofrecido durante estos años a peregrinos, fieles y visitantes del santuario".

Su presencia, han destacado, "ha contribuido a mantener vivo el espíritu de acogida y oración que caracteriza a este enclave mariano tan querido".

Próximamente tomarán el relevo los Misioneros de los Santos Apóstoles, quienes asumirán la rectoría del santuario en la persona del padre José Gilmer Torres. Asimismo, la gestión de la Casa de Espiritualidad será acompañada por el equipo de trabajo de las Casas de Espiritualidad de la Diócesis, con el objetivo de seguir fortaleciendo este espacio como lugar de encuentro, oración y formación.

La Diócesis mira "con esperanza" esta nueva etapa y expresa su deseo de que el Santuario de Nuestra Señora de El Henar "continúe siendo un lugar de encuentro y esperanza en torno a la Virgen, una advocación profundamente arraigada en el corazón de Segovia y de buena parte de la Iglesia de Castilla".

También han mostrado su confianza en que, "bajo la protección de Nuestra Señora de El Henar, este santuario siga acogiendo a todos aquellos que buscan consuelo, fe y fraternidad".