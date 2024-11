El misticismo de Santa Teresa inspira 'Mal de coraçon', propuesta cargada de humor que llega este sábado al LAVA

Una versión gamberra de 'Alí Babá y los cuarenta ladrones' para público familiar despide el fin de semana

VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nueva cita del 19ValladolidJazz dará paso este sábado, 9 de noviembre, a la Companyia Solitària y TNC con su peculiar exploración sobre la figura de Santa Teresa de Ávila, Mal de Coraçon y a Borobil Teatro y su revisión del clásico Alí Babá y los cuarenta ladrones el domingo 10 de noviembre.

El ciclo que convierte al LAVA en un club de jazz a lo largo de noviembre continúa con la banda liderada por dos de los saxofonistas tenores más aclamados, el británico Ray Gelato y el español Enric Peidro. La popularidad del mítico Ray Gelato es tal que ha sido requerido para actuar privado para Paul McCartney, Bryan Adams, Richard Branson e incluso la reina Isabel II.

No menos aplaudido es Enric Peidro, colaborador de leyendas del jazz como Dan Barrett. Como antesala --a partir de las 19.30 horas-- y al término de la actuación en la Sala Concha Velasco, el programa LAVAJazzClub ofrecerá una cita, de entrada gratuita, con Cream Quartet.

El 19ValladolidJazz se extenderá a lo largo del mes con las actuaciones de la 'dama del jazz británico' Claire Martin (viernes 15), Caminero Cuarteto (viernes 22) y un concierto para público familiar a cargo Jazz for Children (domingo 24).

El programa de artes escénicas contemporáneas del LAVA continúa bajo el lema de la temporada, 'Atados a la creación', con una historia de antihéroes que dan tumbos sin encontrar su lugar en el mundo.

La expresión 'mal de coraçon' es una de las maneras en las que Santa Teresa de Ávila nombra su enfermedad. La Companyia Solitaria explora la figura de la mística a través de su relación con el dolor, tan intensa y relevante, para construir una propuesta teatral, performativa y con altas dosis de humor.

Tres personajes agónicos que padecen algún dolor en el alma se encuentran en un bar; espacio convertido en lugar de encuentro para personas que necesitan huir de la cotidianidad.

Una camarera, aspirante a actriz, prepara un casting para un musical sobre Santa Teresa; un enamorado despechado que cree que su novia lo ha dejado por Dios, y un profesor de filosofía moribundo y fracasado que desea ser redimido. Aplaudida por la crítica, publicaciones como Time Out dicen de ella que es "difícil salir del teatro cambiado, con un estado de ánimo diferente con el que se ha entrado, y poder decir, además, que te has divertido como hacía tiempo que no te pasaba".

Tres actores, veinte personajes y una alfombra mágica acompañarán a los más pequeños de la casa a un gran bazar persa con Alí Babá y los cuarenta ladrones., cita de esta semana con el programa SCNAFamiliar.

Borobil Teatroa recupera el cuento clásico del humilde hombre que presencia cómo cuarenta ladrones abren su cueva al pronunciar el famoso 'ábrete, sésamo'. Sin embargo, la compañía le da un nuevo giro a la historia conocida por todos para presentarla de una forma singular y un tanto gamberra.

VENTA DE ENTRADAS

Los espectáculos de adultos comenzarán a las 20:30 horas y la función familiar, a las 18:30 horas. Todas tendrán lugar en la Sala Concha Velasco. Las entradas para los conciertos de 19ValladolidJazz están a la venta a un precio único de 15 euros, con la excepción de la función familiar.

Las localidades para Mal de coraçon, por su parte, pueden adquirirse a doce euros; y las de Alía Babá y los cuarenta ladrones, a 5,50 euros. Las entradas están disponibles en la página web lavavll.es (servicio con recargo) y en taquilla (abierta de martes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 18 a 20.30 horas y domingos de función, desde dos horas antes del comienzo de la misma).

El programa de artes escénicas contemporáneas ofrece descuentos en taquilla para menores de 30 años, desempleados, grupos organizados y estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León y de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León.

Del mismo modo, el programa SCNAFamiliar ofrece descuentos en taquilla para personas en situación de desempleo, familias numerosas, grupos escolares, AMPAS y asociaciones culturales.