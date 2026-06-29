Una moción LGTBI con acuerdos de oposición y PP en el Ayuntamiento de Valladolid desata la bronca entre el PSOE y Vox

La portavoz de Vox en el Pleno de Valladolid, Irene Carvajal. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El debate de una moción para reclamar más compromiso con el colectivo LGTBI del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, que en las votaciones dejó plasmado el apoyo del Partido Popular a varias de las medidas propuestas por PSOE y VTLP, dejó antes de ello un cruce de reproches entre la portavoz de Vox, Irene Carvajal, y concejales del Grupo Socialista.

Fue la primera moción de la sesión plenaria correspondiente al mes de junio, que se ha celebrado este lunes, justo después del Día del Orgullo LGTBI, motivo por el cual el PSOE y VTLP presentaban una serie de propuestas conjuntas, con más hincapié en la reclamación de los colectivos de que el equipo de Gobierno coloque una pancarta o bandera con los colores del arcoiris en la fachada del Ayuntamiento, algo a lo que no ha accedido el Partido Popular tampoco en esta ocasión.

Sí que han salido adelante, con los 24 votos a favor de los concejales de PP, PSOE y VTLP y los tres de Vox en contra acuerdos como reafirmar el compromiso del Ayuntamiento con la defensa de los derechos de las personas LGTBI, impulsar campañas de sensibilización contra la 'LGTBIfobia', o rechazar públicamente los discursos de odio contra el colectivo.

Por el contrario, entre los acuerdos no apoyados por el PP estuvo la reclamación a la Junta de Castilla y León de aprobar una Ley LGTBI que garantice protocolos educativos, de atención sanitaria específica y protección frente a la discriminación ya que, como ha recordado la portavoz de VTLP, Rocío Anguita, es "la única comunidad autónoma" que no tiene una ley en este sentido.

Durante el debate, en el primer turno de intervención de Vox su portavoz comenzó por defender que los delitos de Odio deben juzgarse de forma "igualitaria" independientemente de qué ideología tenga la persona que es víctima, y negó que la violencia contra el colectivo LGTBI se pueda considerar "estructural" en Castilla y León, con datos de 2024 que señalan que de los 93 delitos de odio que se registraron en la comunidad, "sólo" 17 fueron con motivo de la orientación sexual.

Pero antes de acabar dejó dos críticas al PSOE por actitudes que considera "discriminatorias", en primer lugar al ministro de Transportes y exalcalde, Óscar Puente, por algunas afirmaciones en la red social 'X' sobre personas "discapacitadas" y a varios concejales socialistas como Charo Chávez por actitudes que considera "violencia" o "discriminación".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista ha reclamado en voz alta a la representante de Vox que explique a "qué violencia" se refiere, algo que Carvajal no ha matizado, al tiempo que pedía al alcalde que ejerciera como presidente de la sesión. Éste ha planteado a los concejales del PSOE que si querían responder a esa acusación lo hicieran en su turno.

Chávez ha subrayado en su último turno de intervención que las "frases hechas" de Carvajal pueden "servirle a los suyos", pero le ha advertido de que Vox no está del lado de las personas LGTBI. "No participa en la lectura de la declaración institucional, no asisten al acto y conviven en su partido con personas que salían a pegar a personas homosexuales al grito de 'maricón'", ha apostillado.

En su segundo turno, Irene Carvajal ha continuado las acusaciones a concejales socialistas y se ha referido a una supuesta sonrisa del edil del PSOE Francisco Ferreira hace unos meses cuando Carvajal mencionó públicamente en un pleno que había sido víctima de insultos con motivo de su ideología política en la vía pública.

Ferreira ha pedido intervenir por alusiones y ha defendido que en ningún momento se ha reído de que la portavoz de Vox sufriera una situación de amenazas como la que describió y recalca que apoyará a "todas las personas que sufran eso". Pero ha reconocido que le da "risa" algunas cosas que "hace Vox" porque les acusa de llevar "tres años riéndose" de los ciudadanos.

Irene Carvajal ha respondido a su vez insistiendo en que Ferreira sí que se rió de ella y ha añadido, en una interpretación personal de lo que ha señalado el concejal del PSOE, que si se ríe es porque "es un machista" y no cree que una mujer pueda gobernar en un ayuntamiento.

El alcalde ha terminado por intervenir al plantearle a Ferreira si daba por zanjada la discusión, cuando ha apostillado que el edil socialista no le da "risa" sino "pena", mientras que el representante de la oposición ha aseverado que a él le da "pena cómo está dejando la ciudad" el gobierno de Carnero.