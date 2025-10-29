Movilidad destinará 131 millones en 2026 a la modernización y gestión inteligente de la red autonómica de carreteras

VALLADOLID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha avanzado que la Junta reforzará el próximo año su compromiso con la transformación de la red autonómica de carreteras mediante la "innovación tecnológica, la digitalización y la sostenibilidad", con una inversión prevista de 131 millones de euros incluidos para este fin en el Proyecto de presupuestos de 2026.

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, durante la inauguración del I Foro de Innovación en Carreteras 'Avanzando en Movilidad', celebrado en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. "La innovación y la digitalización están cambiando el paradigma de la movilidad del siglo XXI", ha señalado, al tiempo que ha destacado la apuesta del Gobierno autonómico por situar a Castilla y León "a la vanguardia en la gestión avanzada de sus infraestructuras".

Esta idea ha sido respaldada por la presidenta del Clúster de Hábitat Eficiente de Castilla y León (AEICE), Estíbaliz González de la Serna, quien ha defendido que la Comunidad puede situarse como un territorio "a la cabeza en innovación viaria" y en "seguridad en carreteras".