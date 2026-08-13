'Mucho que celebrar' se estrena este viernes en el Patio Chico de Salamanca dentro del programa 'Plazas y Patios'

SALAMANCA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa cultural 'Salamanca Plazas y Patios' ofrece este fin de semana, los días 14, 15 y 16 de agosto, el estreno absoluto de la obra '¡Mucho que celebrar! Lo que el mundo le debe a Salamanca', una producción de la compañía salmantina Komo Teatro.

Así, se han programado funciones los días 14, 15 y 16 de agosto, a las 20 horas, en el Patio Chico de la capital salmantina y la entrada es libre hasta completar el aforo.

En esta obra aparecen personajes del siglo XVI como un fraile dominico, que representa a la Escuela de Salamanca, los pobres Lázaro de Tormes y Juan de Peñaranda, que junto a una joven estudiante de la Universidad de Salamanca disfrazada de varón, se encuentran con dos personajes del siglo XXI, una periodista con todo su joyero puesto y un estudiante 'tunante'.

Entre ellos surgen diálogos, pícaros y no tan pícaros, junto a algún enfrentamiento que otro para llegar finalmente a la conclusión de que hay que celebrar lo mucho lo que el mundo actual le debe a la Escuela de Salamanca.