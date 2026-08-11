Muere un hombre de unos 70 años en el pantano de Linares en Maderuelo (Segovia)

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SEGOVIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 70 años ha fallecido este martes tras ser sacado del agua en la playa grande del pantano de Linares, en Maderuelo (Segovia), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del incidente y señalaba que varias personas habían sacado al varón del agua y trataban de reanimarle.

Desde el Centro de Emergencias se ha informado del suceso al Centro Coordinador de Emergencias, a la Guardia Civil (COS) de Segovia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado un helicóptero medicalizado, un equipo médico y una ambulancia de soporte vital básico.

Asimismo, el Centro Coordinador de Emergencias ha activado a la agrupación de Protección Civil de Sepúlveda para prestar apoyo a la Guardia Civil en el lugar del incidente.

Una vez en la zona, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento del varón.