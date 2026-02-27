Muere un joven motorista en una colisión con un camión en Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 25 años ha perdido la vida en una colisión en la que han estado involucrados un camión y una moto en la calle Sajambre de Valladolid, según han informado fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 18.50 horas de este viernes, momento en el que la sala de operaciones ha recibido varias llamadas que alertaban del accidente y solicitaban asistencia para el joven herido.

La sala de operaciones del 112 ha dado aviso del incidente a la Policía Municipal de Valladolid, a Policía Nacional, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico (SVB).

En el lugar, el personal de Sacyl ha confirmado el fallecimiento del motorista, un varón de 25 años. Por su parte, el Centro Coordinador de Emergencias ha activado al Grupo de Intervención Psicológica GRIPDE para atender a los familiares.