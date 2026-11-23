La diputada de igualdad, Pilar Martín (izda) y la jefa d eServicio, Virginia Gómez, con el cartel de la jornada. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia centra en las mujeres mayores del medio rural su campaña 'Entretejiendo igualdad para deshacer violencias', para trabajar en el 25N, Día Mundial contra la eliminación de la violencia contra las mujeres. La iniciativa implicará a profesionales de distintas áreas de la institución provincial y a quienes trabajan en el territorio, con el objetivo de sensibilizar a la población y alcanzar en un futuro próximo la igualdad real.

Con este motivo, el Teatro Juan Bravo de la Diputación de Segovia acogerá el miércoles, 25 de noviembre, el acto central de la campaña, que ha presentado la diputada de Igualdad, Pilar martín, junto a la jefa de Servicio Virginia Gómez.

La diputada ha explicado que la campaña "pretende tejer una red colaborativa que implique a toda la sociedad de la provincia y que actúe, no sólo de apoyo y escucha, sino sobre todo de altavoz y denuncia para quienes en algún momento sufren o han sufrido violencia de género, tanto física como psicológica".

Martín ha precisado que el foco se pone de manera especial en las mujeres mayores del medio rural, a quienes "las circunstancias generacionales han dificultado la identificación, verbalización y denuncia de estas situaciones de maltrato".

En el acto central del 25 de noviembre, el Teatro Juan Bravo se convertirá en escenario de reivindicación y denuncia. Según ha señalado la diputada, se ha preparado una "sucesión de sorpresas con las que evidenciar que, para erradicar la violencia y que la igualdad sea efectiva, es necesaria la implicación y colaboración de todos, cada uno desde su ámbito de actuación".

La campaña de este 2026 cuenta con la ilustración del personaje 'Dominga', creado por Elisabeth Justicia, y con una programación que se desarrolla antes, durante y después del acto central.

Estas actividades comenzaron en octubre en el centro La Alameda de la Diputación, en Nava de la Asunción, con los talleres 'Entretejiendo igualdad'. En ellos han participado tanto mujeres mayores que viven en la residencia como otras vecinas del resto de la provincia, que han colaborado en un proyecto que se conocerá el miércoles.

La Diputación ha celebrado también una Cápsula Formativa en Igualdad dentro de la actividad del Consejo Provincial de Igualdad y ha organizado una sesión del Club de Lectura de los Bibliobuses que, con el análisis de 'Penélope', el libro de Lidia G. Merenciano, se ha centrado en la conmemoración del 25N.

Los CEEAS han llevado a cabo varios talleres de prevención y sensibilización y la actividad 'Tejiendo redes, cosechando saberes', que ha situado a las mujeres como agentes dinamizadoras del territorio. Dos localidades han acogido el vídeo fórum 'Mujeres rurales: memoria de nuestro pasado, raíz del presente, agentes imprescindibles de un futuro mejor', y en otros municipios se ha conversado sobre edadismo y género en charlas-coloquio.

Entre las citas que aún quedan pendientes en el calendario figuran un taller de sensibilización en Turégano, una charla-coloquio en Labajos y la exposición 'Destierra los mitos de la violencia sexual' en Palazuelos de Eresma. El 2 de diciembre se celebrarán un cinefórum en Cantalejo y un taller de sensibilización en San Pedro de Gaíllos y del lunes 23 hasta el viernes 27, Cantalejo acoge en el edificio del CEAAS la actividad de sensibilización comunitaria 'Tarjeta contra la violencia de género'.

Por otra parte, el CSS La Fuencisla, la residencia La Alameda, el CAPDI Los Juncos y el Centro Juan Pablo II, centros residenciales dependientes de la institución provincial, han participado a lo largo del último mes en la elaboración de una de las sorpresas del acto central y han celebrado talleres y charlas.

Sus residentes han elaborado además murales con la 'libélula', que acompaña a Dominga en la imagen de la campaña, con los que pretenden simbolizar la transformación, el equilibrio y la cooperación. Son, según ha puntualizado Martín, "valores fundamentales para avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia y que, como podrán comprobar en un par de días, vinculados a esa libélula cobran especial relevancia en la campaña de este año".