Muñoz pregunta a Sánchez si recurrirá a referéndums de independencia o sobre la monarquía para seguir en La Moncloa

La portavoz del PP en el congreso, Ester Muñoz, durante un acto público en el marco de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CAEM) - Manuel Ángel Laya - Europa Press

SALAMANCA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de campaña del PP y del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha preguntado al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, cómo pretende mantenerse cuatro años más en el poder y a costa de qué, al plantear si será mediante un referéndum de independencia o una consulta contra la monarquía, ya que para poder haberse mantenido en el poder los últimos tres años ha "tenido que ceder en todo, hasta en la amnistía".

"¿Cómo se va a mantener cuatro años más en el poder? ¿A costa de qué?", ha cuestionado Muñoz durante un acto del partido celebrado en Salamanca en el que han participado el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, entre otros.

Durante su intervención, la portavoz de campaña del PP ha defendido que los españoles deben decidir en las próximas elecciones entre mejorar su futuro o "arreglar el futuro judicial de Pedro Sánchez".

En este sentido, ha asegurado que los 'populares' se han preparado durante los últimos tres años para esta cita electoral y ha acusado al PSOE de centrar su discurso en el "miedo a la derecha, sin presentar propuestas".

La dirigente 'popular' ha advertido de que ahora el "miedo ha cambiado de bando", ya que los ciudadanos no quieren otros cuatro años de Gobierno de Sánchez y ha criticado su gestión, a la que ha atribuido la pérdida de poder adquisitivo de las familias, las dificultades de los pensionistas para llegar a final de mes y las políticas dirigidas a autónomos, jóvenes y agricultores.

También ha acusado al jefe del Ejecutivo central de "frivolidad e irresponsabilidad" y ha cuestionado su actuación ante distintas situaciones de emergencia.

Frente a ello, ha presentado a Feijóo como una alternativa "reformista, seria, honrada, honesta y trabajadora", con un proyecto que "ofrece claridad a los españoles".

Entre las propuestas del líder del PP, ha destacado la intención de apartar de sus responsabilidades en 24 horas a quienes ha calificado de "jetas", así como ordenar la inmigración y vincular la permanencia en España al cumplimiento de la legalidad y la contribución al país.

En materia migratoria, Muñoz ha defendido que quienes lleguen a España con un contrato de trabajo puedan quedarse, mientras que ha reclamado que quienes acudan a delinquir abandonen el país.

Asimismo, ha abogado por recuperar la seguridad en las calles, los pueblos y las ciudades y por impulsar medidas que permitan recuperar el papel de las clases medias.

La portavoz de campaña del PP también ha prometido un cambio en la relación del Gobierno con los autónomos y los empresarios, a quienes ha definido como "imprescindibles" para el país.

En su opinión, estos colectivos han sido tratados como "enemigos de España" durante la etapa de Sánchez, por lo que ha defendido que vuelvan a contar con el respaldo de las instituciones.

En el ámbito institucional, Muñoz ha reclamado recuperar la independencia de organismos como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial.

Para ello, ha defendido que "los jueces elijan a los jueces", una de las propuestas que ha atribuido al proyecto político de Feijóo.

"CHANTAJES Y CESIONES"

En contraposición, ha preguntado a Sánchez si su oferta para la próxima legislatura consiste en mantener a España sin Presupuestos Generales del Estado, subir los impuestos, profundizar en los problemas del mercado de la vivienda y prolongar los acuerdos políticos que ha calificado de "chantajes y cesiones".

También ha cuestionado que el presidente pueda garantizar otros cuatro años de Gobierno sin nuevas concesiones a sus socios parlamentarios.

A este respecto, Muñoz ha sostenido que Sánchez ya ha cedido todo lo que podía, incluida la amnistía, y ha incidido en que el jefe del Ejecutivo debe explicar qué compromisos estaría dispuesto a asumir para continuar en el poder.

En este contexto, ha advertido de que una nueva legislatura podría estar marcada por la "división, el enfrentamiento y la incertidumbre", en lugar de por un proyecto compartido para el conjunto del país.

La dirigente 'popular' ha acusado además al presidente del Gobierno de esconder sus propuestas y de evitar dar explicaciones sobre sus planes.

Como ejemplo de lo que considera contradicciones en su trayectoria, ha cuestionado sus declaraciones sobre feminismo, honestidad y dignidad y ha vinculado sus críticas a la gestión de su partido, su Gobierno y su entorno familiar.

En relación con la situación en Cataluña, Muñoz ha reprochado a Sánchez que participara en un acto electoral mientras, según sus palabras, la Comunidad Autónoma estaba "ardiendo".

También ha criticado la difusión de vídeos del presidente en los que, a su juicio, trata de proyectar una imagen alejada de los problemas que afectan a los ciudadanos.