'Música para la salud' cierra su presente edición en el Hospital El Bierzo (León) tras llegar a un centenar de personas

LEÓN 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de El Bierzo (Gasbi) ha llevado a cabo junto con la Escuela de Música Ciudad de Ponferrada la iniciativa 'Música para la salud', con el objetivo de humanizar las salas de espera del hospital y que en la presente edición ha llegado a cerca de un centenar de personas.

Con la presente edición se pone fin por tercera vez consecutiva a este proyecto que ha reunido a casi un centenar de pacientes, familiares y trabajadores durante las seis sesiones de pequeños conciertos versionando canciones populares como 'Y nos dieron las diez', de Joaquín Sabina; 'Fly me to the moon', de Frank Sinatra o 'Libre', de Nino Bravo.

La supervisora del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental de la Gasbi, Nuria Morala, ha remarcado la satisfacción que ha supuesto acoger estos eventos musicales y acompañar a los pacientes del hospital de día de cada martes a escuchar las actuaciones.

Por su parte, el gerente de la Escuela de Música Ciudad de Ponferrada, Rubén Fernández, se ha mostrado orgulloso por la buena acogida e implantación dentro del centro sanitario por parte de los espectadores, según ha informado el Gasbi en un comunicado recogido por Europa Press.

'Música para la Salud' comenzó, como en anteriores ediciones, en la planta de Oncología, donde la Asociación Española Contra el Cáncer ofrecía un café a los espectadores dentro de su programa para detectar necesidades y apoyar física y psicológicamente a los pacientes oncológicos y a sus familiares.

Los martes sucesivos los conciertos se llevaron a cabo en Paliativos, Cirugía general, Traumatología, el Jardín Terapéutico de las Encinas y, finalmente, en el vestíbulo de la entrada principal del Hospital de El Bierzo.

En la clausura de la programación estuvo presente la dirección de la Gasbi, que agradeció al personal de la Escuela de Música Ciudad de Ponferrada su implicación con el área sanitaria.