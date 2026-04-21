Nace el Concurso Provincial de Torrijas Reino de León para situar a este postre "en el lugar que merece"

El vicepresidente de la Diputación de León y responsable de Productos de León, Roberto Aller (derecha) y el presidente de la Asociación Leonesa de Hostelería y Turismo, Óscar García, en la presentación del I Concurso Provincial de Torrijas Reino de León. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

León acogerá el I Concurso Provincial de Torrijas Reino de León para situar a este postre "en el lugar que merece" dentro de la gastronomía y rendir homenaje a la memoria e identidad leonesas y a las recetas de las abuelas de la provincia.

Según ha explicado el presidente de la Asociación Leonesa de Hostelería y Turismo, Óscar García, el Concurso constará de tres categorías: torrija tradicional, torrija innovadora y escuelas de hostelería.

Se celebrará el próximo lunes día 27 de abril por la mañana en la Finca Valdemora de La Bañeza y podrán participar establecimientos hosteleros de la provincia leonesa, escuelas de hostelería y cualquier profesional del sector gastronómico.

El I Concurso Provincial de Torrijas Reino de León nace con el "claro" objetivo de poner en valor uno de los postres "más emblemáticos" de la tradición leonesa, la torrija, y situarla en el lugar "que merece". Además, se origina ante la necesidad de sustituir al antiguo concurso nacional de torrijas que hasta el año pasado se realizaba en Astorga.

"En León debemos seguir defendiendo una elaboración muy nuestra que, aparte de ser tradicional, hoy en día los cocineros y pasteleros de la provincia la están elevando a otro nivel", ha recalcado y ha agregado que si hay algo que define a León es una cocina que respeta sus raíces y que no deja de evolucionar, un equilibrio que se refleja en el certamen.

"TERRITORIO DE REFERENCIA CULINARIA"

Al mismo tiempo, la iniciativa pretende promocionar las elaboraciones leonesas tanto desde el punto de vista gastronómico como desde las perspectivas nutricional, sostenible y turística. "En definitiva, reforzar la identidad de León como un territorio de referencia culinaria", ha subrayado.

Los participantes concursarán en los fogones de la Finca Valdemora de La Bañeza y el jurado estará compuesto por cuatro personas: dos prestigiosos cocineros un representante académica y una experta en comunicación gastronómica.

Los miembros del jurado valorarán la originalidad a través de la presentación o fase visual de la elaboración (la disposición de los ingredientes y su atractivo); la creatividad de las propuestas o interpretación de recetas "de toda la vida"; el sabor, a través de parámetros relacionados con las sensaciones que produce en la boca y, finalmente, la impresión general, donde se tendrán en cuenta matices aromáticos, virtudes o defectos y otras características no comprendidas en los parámetros anteriores.

GALARDONADOS

Los ganadores obtendrán un diploma acreditativo, una grabación de un programa audiovisual, la difusión en medios y en redes sociales y un premio económico de 700 euros por categoría.

Óscar García se ha mostrado convencido de que el Concurso se convertirá en una "referencia" y marcará el camino de futuras ediciones.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de León y responsable de Productos de León, Roberto Aller, ha recalcado el compromiso de la Institución provincial con la Asociación de Hostelería y Turismo de León. "Sois el primer escaparate de nuestra provincia. Sois quienes recibís a los turistas, quienes les dais de comer, quienes les recomendáis qué visitar y, en definitiva, quienes conseguís que se vayan enamorados de León y con ganas de volver. Ir de la mano de vuestra asociación no es solo una estrategia institucional, es una obligación y un orgullo", ha apostillado.

"NO HAY GRAN PLATO SIN GRAN PRODUCTO"

Además, ha señalado que una torrija es un dulce "aparentemente sencillo", de orígenes humildes, pero encierra un secreto "fundamental": "No hay gran plato sin gran producto". Así, en la elaboración de la torrija intervienen ingredientes destacados en la provincia como el pan, la leche, la miel, los huevos o los vinos, cada uno de los cuales lleva impregnado el esfuerzo de los agricultores, ganaderos y productores.

Por ello, ha destacado que el certamen es la demostración de la filosofía de Productos de León, centrada en una apuesta por la cercanía, la calidad y la sostenibilidad del medio rural. "Cada torrija que se sirva estos días es un pedazo de León que ayuda a mantener viva nuestra economía y también nuestros pueblos", ha concluido.