La nieve obliga a embolsar camiones en la A-52 a la altura de Puebla de Sanabria (Zamora)

ZAMORA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha comenzado a embolsar camiones en la A-52, a la altura de Puebla de Sanabria (Zamora), después de que se haya decretado nivel amarillo en la vía.

En concreto, según informa la Subdelegación del Gobierno, el tramo afectado se encuentra entre los puntos kilométricos 79, en Triufe, y La Canda, ya en Ourense.

Los camiones y los vehículos articulados tiene prohibido circular en ambos sentidos, señala la web de la Dirección General de Tráfico consultada por Europa Press.