La nieve pondrá este sábado en aviso amarillo y Fase de Alerta a Burgos, León y Palencia

BURGOS, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nieve pondrá en la tarde de este sábado, 3 de enero, en aviso amarillo (riesgo) a la zona de la Cordillera Cantábrica en las provincias de Burgos, León y Palencia, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por lo que la Delegación del Gobierno en Castilla y León ha activado también la Fase de Alerta por Nevadas.

Los avisos de la Aemet se activarán desde las 19.00 horas y se extenderán a lo largo del domingo 4 de enero en el marco del episodio de lluvias y nevadas que deja la borrasca Francis a su paso por la Península.

Ante ello, la Fase de Alerta declarada por la Delegación al poder afectar la situación meteorológica a las carreteras del Estado, comenzará a la misma hora, sin fecha y hora de finalización prevista aún.

Según la información remitida, en la Cordillera Cantábrica en León se esperan nevadas más probables en el este, con acumulaciones por encima de 1.000 metros, con descenso a 800, mientras en la misma zona en Palencia y Burgos bajará a 700 metros en algún punto.

En general, de acuerdo al pronóstico de la Aemet, en Castilla y León se prevé este sábado cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles ocasionales, más frecuentes e intensas en los extremos norte y suroeste.

Asimismo, la cota de la nieve será de 1.800 a 2.000 metros, con descenso en el norte hasta 1.000 y 600 metros por la noche, mientras se esperan brumas y bancos de niebla en zonas de montaña.

Las temperaturas, por su parte, bajarán en el nordeste y extremo norte y subirán o no presentarán cambios en el resto en una jornada en la que las mínimas se darán a última hora.

Además, se prevén heladas débiles en el norte y noreste por la noche de este sábado en el que el viento será del este al noreste y norte, de flojo a moderado.