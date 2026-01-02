Un niña llamada Yasmin, primer bebé nacido en la provincia de Ávila del año

Imagen de los padres junto a su hija Yasmin, primer bebé nacido en Ávila en 2026. - JCYL

ÁVILA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una niña llamada Yasmin es el primer bebé nacido en 2026 en la provincia de Ávila, que se ha hecho esperar hasta los primeros minutos del segundo día del año.

Yasmin El Mourabit Barnichou ha nacido a las 00.03 horas de este viernes, 2 de enero, en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles con un peso de 3.505 gramos.

El primer alumbramiento en la provincia de Ávila se ha hecho esperar y con él se han registrado nacimientos ya en todas las provincias de Castilla y León a excepción de Zamora, donde aún no se ha dado a conocer ninguno.