La Novena Sinfonía de Beethoven y el Himno a Burgos sonarán este domingo en el Fórum en el bicentenario del compositor

El director de la OSBU, Iván Martínez; la responsable de Cultura de Fundación Caja de Burgos, Beatriz Rodríguez; el edil César Barriada, y el presidente de la OSBU, Enrique García - EUROPA PRESS

BURGOS 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos, la Orquesta Sinfónica (OSBU) y Fundación Caja de Burgos han unido fuerzas para organizar el quinto y último concierto de la temporada 2025-2026, que tendrá lugar el próximo domingo, 24 de mayo, en el Fórum Evolución y servirá para clausurar el curso con la interpretación de la Sinfonía n.º 9 en re menor de Beethoven y un homenaje al centenario del Himno de la ciudad,

El concejal de Deportes, César Barriada, junto al presidente de la OSBU, Enrique García, y el director titular de la agrupación, Iván Martín, han asegurado en la presentación que este concierto es una de las "principales citas culturales" del año en la capital burgalesa, que coincide, además, con el fin de semana de la Noche Blanca.

Sobre el escenario, la OSBU no estará sola: contará con el respaldo de la Sociedad Coral de Bilbao, dirigida por Enrique Azurza, y con un elenco de solistas integrado por la soprano burgalesa Alicia Amo, la mezzosoprano Lidia Vinyes-Curtis, el tenor Karim Farhan y el bajo Miguel Ángel Arias.

Enrique García ha valorado la trayectoria de la orquesta a lo largo de este curso, que ha calificado como una de "las mejores temporadas" que se recuerdan, con programas dedicados a Bach, Brahms, Alejandro Yagüe o Antonio José. Además, Fundación Caja de Burgos colabora en este evento como acompañante principal, además del Ayuntamiento de Burgos.

Por su parte, el director de la orquesta, Iván Martín, ha destacado que la interpretación de la monumental obra de Beethoven sirve también como un "adelanto de la efeméride que el mundo musical celebrará en 2027", cuando se cumpla el bicentenario del fallecimiento del compositor alemán.

Martín ha elogiado la madurez de la OSBU y ha asegurado que el nivel actual de la formación "no tiene nada que envidiar al de cualquier orquesta nacional".

Uno de los momentos más esperados de la velada será la interpretación del Himno a Burgos, cuya primera representación histórica tuvo lugar el 28 de junio de 1926. Para esta efeméride, la OSBU estrenará una nueva orquestación realizada por Antonio Martín, miembro fundador de la orquesta, que amplía y actualiza la versión que en los años 80 elaboró el maestro Salvador Vega.

Enrique García ha avanzado que, una vez celebrado el concierto, la OSBU tiene la intención de hacer entrega formal y protocolaria de las partituras de esta nueva edición crítica al Ayuntamiento antes de que finalice el año.

Las entradas para el concierto, que ya encara sus últimas localidades disponibles, se pueden adquirir a través de los canales habituales con precios que oscilan entre los 15 euros para las zonas B y C, y los 20 euros para la zona A.