Nueva campaña de bonos al comercio de Burgos con 300.000 euros

Ballesteros durante la rueda de prensa tras las Junta Local de Gobierno. - AYTO BURGOS

BURGOS, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha anunciado la aprobación en la Junta de Gobierno celebrada este jueves de una nueva edición la campaña de bonos al consumo que estará dotada con 300.000 euros destinada exclusivamente a dinamizar las compras en el comercio local de proximidad, y deja fuera sector de la hostelería.

"El uso de los bonos y la compra de los mismos se iniciará el 30 de noviembre hasta el 20 de diciembre", ha apuntado Ballesteros, quien ha explicado que la campaña se inicia una vez pasado el 'Black Friday' y evitar que se solapen ambas acciones.

Los ciudadanos podrán adquirir y canjear sus descuentos hasta el 20 de diciembre, aunque Ballesteros ha apuntado que "si no se agotaran estos 300.000 euros, se abrirá un nuevo periodo desde el 21 al 29 de diciembre".

Al igual que en la pasada edición, la subvención municipal se aplicará de forma directa en el propio establecimiento en el momento de realizar la compra y tal y como ha indicado la portavoz del Consistorio, cada consumidor podrá adquirir un máximo de tres bonos, "valorados en diez euros cada uno".

De este modo, por cada compra de 30 euros en los negocios adheridos a esta campaña el cliente abonará 20 euros y el Ayuntamiento los diez restantes.

Andrea Ballesteros ha asegurado que "se irán asociando a esta campaña los comercios que quieran participar", hasta el 30 de noviembre, plazo límite porque es cuando comienza la adquisición de los bonos por parte de los ciudadanos.

Por otro lado, Andrea Ballesteros ha anunciado que la Junta Local ha dado luz verde a la tramitación inicial del proyecto de modificación de la ordenanza de Movilidad Sostenible, que según la concejala, incluye cuatro cambios.

Al respecto, ha explicado que se refieren a la regulación del uso de patinetas, la nueva zona naranja en Gamonal, el uso de los aparcamientos disuasorios y la gestión formal de bolardos en vías que hasta ahora carecían de regulación específica.

El texto pasará ahora por el Consejo de Movilidad antes de su debate en el pleno y la previsión es que pueda abordarse en la sesión plenaria del próximo 20 de noviembre, tras lo que se abrirá el plazo de alegaciones.

CENTRO ENOGASTRONÓMICO.

Por otro lado, la Junta de Gobierno también ha aprobado este jueves el proyecto modificado del futuro centro de creación enogastronómica, ubicado en la Llana de Afuera, número 16, en el entorno de Las Llanas, donde se ubicaba el antiguo Asador de Aranda.

El documento incorpora ahora los ajustes técnicos requeridos por el área de Ingeniería Industrial tras haber recibido previamente el visto bueno de la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.