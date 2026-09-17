Nueva partida de más de 200.000 euros para autónomos, pymes y familias afectadas por los incendios

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a dos líneas de ayudas, por un importe global que superan los 200.000 euros, para autónomos, pymes y familias afectadas por los incendios de este verano en la Comunidad.

En concreto, la Consejería de Economía y Hacienda ha aprobado 25 solicitudes (20 en la provincia de Ávila y cinco en la provincia de Zamora), por valor de 137.500 euros de la convocatoria urgente de ayudas de 5.500 euros destinadas a autónomos y pymes en las localidades afectadas por los incendios forestales en el verano de 2026.

Con la aprobación de este 6º bloque de ayudas se alcanza hasta la fecha un total de 150 solicitudes aprobadas de autónomos y Pymes por valor de 825.000 euros, tras la aprobación en los cinco últimos Consejos de Gobierno de 125 ayudas por valor de 687.500 euros.

Estas ayudas están destinadas a reforzar la liquidez y solvencia de los autónomos y las empresas para que puedan mantener su actividad y el empleo en la zona, con el objetivo de proteger el tejido productivo y recuperar progresivamente la actividad económica en la zona, detalla el departamento en un comunicado.

Por otra parte, ha autorizado a la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales la concesión directa de subvenciones, por valor total de 75.000 euros, a las familias empadronadas en las localidades afectadas por los incendios que hayan sido desalojadas de sus viviendas.

Estas subvenciones, dotadas de 500 euros cada una, tienen como destino un total de 150 beneficiarios, de los que 146 se enmarcan en la provincia abulense, tres en Zamora y una más en la provincia leonesa.

El número de beneficiarios en el acumulado de 2026 de esta concesión directa de subvención asciende hasta los 252 castellanos y leoneses repartidos entre Ávila (246), Zamora (3), León (2) y Segovia (1).