El nuevo edificio municipal de La Candamia (León), con una inversión de 285.000 euros, estará listo a finales de 2026

El alcalde de León, José Antonio Diez (al fondo), durante su visita al nuevo edificio municipal de La Candamia. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León realiza una inversión de 285.000 euros en un nuevo edificio en La Candamia que albergará oficinas y servicios para los usuarios de los huertos municipales y cuya conclusión está prevista a finales de 2026.

El Consistorio de la capital leonesa reemplazará el inmueble que había previamente y que fue destruido como consecuencia de un incendio. Las nuevas instalaciones están diseñadas para ser completamente autosuficientes desde el punto de vista energético, de modo que funcionarán de forma autónoma con las placas fotovoltaicas que se instalarán en su cubierta y que contarán con baterías de autonomía suficiente para el uso del edificio.

La estructura es de madera industrializada, una forma constructiva sostenible que busca la descarbonización de los edificios empleando la madera en su elaboración y que permite la reducción de los plazos de ejecución, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El nuevo inmueble de La Candamia es de una planta y albergará oficinas, un aula formativa, aseos, vestuario y un cuarto de instalaciones. Desde el punto de vista estético, el Ayuntamiento de León ha buscado una inspiración tipo "granero" que sea respetuosa con el entorno de ribera y huertos en el que está implantado.

DOS VOLÚMENES

Por este motivo, su geometría cuenta con dos volúmenes: por un lado, el edificio de oficinas para los trabajadores con una volumetría a dos aguas y, por otro lado, la estructura de los aseos públicos y porche para los usuarios de los huertos, con una marquesina plana.

La colocación del lado más largo del edificio hacia el sur busca una óptima orientación de este porche cubierto que permita un agradable soleamiento en este espacio tan atractivo para los usuarios de los huertos.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha visitado la obra junto a la concejala de Mayores, Lourdes González, así como con técnicos municipales y responsables de las empresas ejecutoras de los trabajos. En su visita, Diez ha destacado la importancia de los huertos para la ciudad, una actividad que fomenta la vida activa de los mayores.

Actualmente están ocupados 176 huertos en la zona de La Candamia a los que se suman los que el Ayuntamiento de León tiene en el barrio de Pinilla, junto a San Andrés del Rabanedo.