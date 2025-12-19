El nuevo gerente del CAUB incidirá en la reducción de las listas de espera y la apuesta por la investigación

Carlos Cartón, segundo por la derecha, con autoridades de la Junta. - EUROPA PRESS

BURGOS 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nuevo gerente del del Complejo Asistencial Universitario de Burgos (CAUB), Carlos Cartón, se ha marcado como objetivos continuar en la "reducción de las listas de espera", tanto quirúrgicas como de las consultas y pruebas diagnósticas, y apostar por la "investigación y la docencia".

El doctor Carlos Cartón ocupa la vacante que ha dejado la anterior gerente Ana Lucía Fernández Eroles tras su reciente jubilación. Cartón es licenciado en Medicina por la Universidad de Valladolid y especialista en cirugía general y del aparato digestivo. Fue también responsable del Plan de Calidad Docente del complejo asistencial hasta que pasó a ocupar una de las subdirecciones médicas. Desde 2021 ha sido el director médico del complejo hospitalario.

El nuevo gerente ha destacado "la importancia de las unidades acreditadas" para la captación de talento y ha asegurado que su relación con la empresa concesionaria de los servicios, Eficanza, "es fluida y está centrada en la renovación tecnológica" y en la mejora de la atención a la ciudadanía.

En este sentido, alguna de las prioridades que Cartón y el consejero de sanidad de la junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, han señalado son el desarrollo de las "estrategias sanitarias autonómicas", como la medicina personalizada de precisión, la "atención a las enfermedades raras" y la estrategia de salud mental, además del "impulso a la investigación", especialmente tras la puesta en marcha del Instituto de Investigación Biosanitaria de Burgos.

El consejero ha destacado que Cartón "es un hombre de la casa". También agradecido a Eroles el "trabajo realizado" hasta su jubilación después de una dilatada trayectoria como subdirectora y gerente del centro.

Del nuevo gerente, Vázquez ha destacado su implicación y dedicación con el Hospital Universitario de Burgos, centro en el que ha desarrollado toda su carrera profesional. De él ha destacado su "capacidad de trabajo, rigor y perfil dialogante", unas cualidades que ha considerado claves para afrontar los retos del centro.

Tanto Vázquez como Cartón han fijado como retos la "accesibilidad al sistema sanitario" y en especial la reducción de las listas de espera. En este sentido Vázquez ha asegurado que en el último mandato se ha reducido "en un 30 por ciento" la lista de espera quirúrgica. Sin embargo, ha insistido en la necesidad de "seguir avanzando", especialmente en las listas de espera de consultas externas y pruebas diagnósticas.

Por lo que se refiere al avance de la gripe, el consejero ha indicado que se mantiene en un "escenario de contención", con una incidencia en torno "a los 140 casos por 100.000 habitantes", y ha animado a la población a vacunarse, "especialmente a los niños".

También ha valorado de manera la primera semana de funcionamiento del nuevo centro de salud García Lorca.