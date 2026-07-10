El nuevo tramo de la A-11, en Castrillo de la Vega (Burgos), evitará que 5.000 vehículos pasen por el municipio

El subdelegado en la visita a las obras de la A-11 en Castrillo de la Vega. - SUB GBNO. EN BURGOS

BURGOS 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, ha visitado este viernes el tramo de la autovía A-11 que conecta con la N-122 en Castrillo de la Vega, que tras su reciente puesta en servicio permitirá que 5.000 vehículos dejen de transitar por el casco urbano de esta localidad burgalesa.

Esta actuación ha contado con una inversión total de 18,7 millones de euros para poner en marcha un nuevo segmento de la autovía con 2,4 km e incluye dos conexiones de la variante de Aranda de Duero, el enlace con Castrillo de la Vega y una glorieta con la carretera N-122.

De la Fuente ha señalado que desde el Ministerio de Transportes "se ha dado un importante impulso" para el desarrollo de la autovía del Duero A-11, con 54 kilómetros puestos en servicio desde junio de 2018, y otros 61 en fase de ejecución.

Además, se ha referido al compromiso del Gobierno con la provincia de Burgos donde se está ejecutando desde enero de 2025 la obra de mayor montante económico de la Dirección General de Carreteras de todo el país.

"Estamos hablando del tramo entre Aranda de Duero y Langa de Duero (Soria) de la A-11 donde se están invirtiendo 180 millones de euros para construir 22,25 kilómetros de autovía", ha indicado el subdelegado.

Por último, también ha hecho mención a que ya se está trabajando en la actualización del proyecto de trazado y construcción del tramo entre Castrillo de la Vega hasta el límite con Valladolid de 12 kilómetros que completaría la llamada autovía del Duero en la provincia de Burgos".