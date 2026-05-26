Las obras de la 3ª fase del LAVA, financiadas entre el Ministerio de Vivienda y el Ayuntamiento, "encaran la fase final"

Archivo - Fase 3 del Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) - VALLADOLID TOMA LA PALABRA - Archivo

VALLADOLID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Agenda Urbana y Arquitectura, María Teresa Verdú, ha visitado este martes la obra de la tercera fase del Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) como Factoría de Creación, que "encaran su fase final", en un proyecto de rehabilitación con un presupuesto de 2,7 millones de euros financiado en un 54 por ciento por el Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP) impulsado por el Ministerio con fondos europeos y el Ayuntamiento de la capital, en un 46 por ciento.

Verdú, según han señalado fuentes del Ministerio, Verdú ha destacado la importancia de este proyecto para la revitalización urbana de Valladolid y que "refuerza asimismo el compromiso del Gobierno con la recuperación del patrimonio público".

En esta actuación, la que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha invertido un total de 1.475.056 euros (el 54 por ciento de la actuación) a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP), mientras que el 46 por ciento restante lo aporta el Ayuntamiento de la ciudad (1.258.000 euros).

Como han recordado fuentes ministeriales, el PIREP es un programa que ha permitido transformar equipamientos públicos esenciales como centros culturales, educativos y administrativos, impulsando la rehabilitación de edificios públicos en toda España con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y la calidad arquitectónica y conservar el patrimonio público.

La intervención, cuyas obras se encuentran a punto de finalizar, consiste en la rehabilitación integral de una tercera nave en el antiguo matadero municipal, en la que se levanta una 'Factoría de Creación', que vendrá a complementar los usos del actual LAVA, ya que se destinará a espacio de producción de espectáculos de circo, camerinos, estancias y oficinas en planta de ático.

El espacio polifuncional de producción tendrá una capacidad para 102 personas.

El edificio culmina la rehabilitación del centro integrado de equipamientos del Antiguo Matadero, una manzana dotacional con "un lenguaje arquitectónico común fruto del concurso de ideas del que resultó ganador José Ignacio Linazasoro en UTE con Grijalba Arquitectos".

En este espacio funcionan desde hace años, como resultado de las fases 1 y 2 de la rehabilitación, dotaciones públicas como el Laboratorio de las Artes y la Sala Concha Velasco.

En su intervención, Verdú ha destacado que "actuaciones como esta reflejan el impacto real del Programa PIREP y de los fondos europeos, que están permitiendo recuperar patrimonio público, mejorar su eficiencia y convertirlo en espacios útiles, accesibles y de alta calidad para la ciudadanía, en sintonía con los principios de la Ley de Calidad de la Arquitectura Asimismo, la directora general de Agenda Urbana y Arquitectura ha recordado que "existe un compromiso de inversión con Castilla y León, tanto en rehabilitación de patrimonio como a través del Plan Estatal de Vivienda o las actuaciones en materia de vivienda asequible de CASA47, de más de 672,40 millones de euros desde el ejercicio 2018".

SOBRE LA ACTUACIÓN

El edificio es un complejo racionalista, proyectado por el ingeniero Alberto Colomina Borí en 1932, destinado a albergar el matadero municipal.

Se trata de un conjunto de construcciones sencillas de hormigón y hierro que antes de la intervención se encontraba en desuso. La intervención ha rehabilitado 1.108,56 m2 y logrado un ahorro energético del 97,80 por ciento mediante una actuación integral centrada en eficiencia, sostenibilidad, accesibilidad y seguridad. Se ha mejorado la envolvente, incorporando nuevas carpinterías, iluminación eficiente, energía fotovoltaica y aerotermia.

Además, se han introducido medidas sostenibles, se han renovado las instalaciones y se ha garantizado la accesibilidad con ascensor y aseos adaptados.

"Esta actuación se consolida como un ejemplo de intervención ejemplarizante, integral y sostenible que combina recuperación patrimonial y calidad arquitectónica, contribuyendo a la modernización de nuestro parque público, convirtiéndose en un lugar de encuentro y cultura para disfrute de la ciudadanía", han añadido.