Ocho de las 49 películas seleccionadas para los Premios del Cine Europeo pasan por Seminci

Publicado 29/09/2018 14:44:39 CET

VALLADOLID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ocho largometrajes de los 49 seleccionados para la nominación a los 31 Premios del Cine Europeo (European Film Awards, EFA) --que se entregarán el 15 de diciembre en Sevilla-- hacen previa parada en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). Seis de ellos se proyectarán en la 63 edición del certamen, --que se celebra entre el 20 y el 27 de octubre--, mientras que los dos restantes lo hicieron el pasado 2017.

Se trata de los títulos 'Ága', 'Gräns' (Border), 'Dogman', 'Den Skyldige' (The Guilty), 'Kona fer í stríd' (La mujer de la montaña) y 'Utoya 22. Juli' (Utoya, 22 de julio), que pasarán por las pantallas vallisoletanas en octubre; y 'Foxtrot' y 'Undir trénu' (Under the Tree), que ya lo hicieron durante la 62 Seminci.

En concreto, tanto 'Foxtrot' como 'Utoya 22. Juli' (Utoya, 22 de julio) se encuentran entre dos de los cinco títulos que se disputan el European University Film Award (EUFA).

Además, más allá de las nominaciones a los EFA, todos los filmes han sido seleccionados en festivales de cine internacionales americanos y europeos, donde ya han obtenido numerosos reconocimientos.