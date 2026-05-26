Los ofibuses reducen un 13,8% los municipios sin acceso a servicios bancarios presenciales en CyL

1090358.1.260.149.20260526133352 Un ofibus de CaixaBank. - CAIXABANK

VALLADOLID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El despliegue de oficinas móviles, ofibuses, ha permitido reducir en 114 los municipios de Castilla y León que no tienen acceco a servicios bancarios presenciales, lo que supone un 13,8 por ciento menos, y un 31,8 por ciento la población afectada, con especial incidencia en la zona del noroeste, según ha destacado la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, en la presentación este martes en Valladolid del Informe de Inclusión Financiera 2025.

En total, la población de Castilla y León sin acceso a servicios bancarios presenciales se situó en 198.326 personas a finales de 2024, cerca de 100.000 menos que en 2021 cuando alcanzó las 290.812 personas.

Además, Castilla y León contaba con 4.451 puntos de acceso a servicios bancarios al cierre de 2024, un 1,9 por ciento más que en 2021, frente al descenso del 2,49 por ciento en España, por el "despliegue" de ofibuses que ha compensado el cierre de cajeros automáticos y oficinas bancarias, que han caído un 5,3 por ciento en la Comunidad, por encima de la media (-4,34 por ciento).

No obstante, Castilla y León es la comunidad autónoma con más municipios sin acceso a servicios bancarios presenciales con 1.336 localidades, casi el 60 por ciento del total.

Soledad Núñez ha incidido en que el refuerzo de la red con medios alternativos de acceso ha permitido rebajar el número de municipios de Castilla y León sin acceso a servicios bancarios presenciales.

A nivel global, el Informe de Inclusión Financiera 2025 concluye que el acceso presencial a los servicios bancarios ha mejorado en los últimos años, especialmente para determinados colectivos en riesgo de exclusión, como las personas mayores y la población rural", y con especial relevancia a lo largo de 2024 que concluyó con 2.638 municipios sin acceso presencial a los servicios bancarios, el 32,4 por ciento del total pero un 18,7 por ciento menos respecto a 2021.

Por su parte, en términos de población, el número de ciudadanos sin acceso se ha reducido en un tercio y se ha situado por debajo del medio millón.

Este informe constata también una reducción del 2,5 por ciento del número de puntos de acceso, hasta los 67.166 por el cierre de oficinas (-8,6 por ciento, 1.637 menos) y de cajeros (-2,4 por ciento, 1.047 menos), si bien, al igual que ha ocurrido en Castilla y León, la tendencia que ha sido "parcialmente compensada" por el crecimiento de las oficinas móviles, que han aumentado en 1.166 unidades desplegadas en áreas rurales.

El incremento de municipios con acceso ha beneficiado a 219.304 residentes en España, con lo que la población sin acceso ha caído un 33,5 por ciento, hasta situarse al final del período en 435.000 personas lo que representa el 0,9 por ciento de la población española.

No obstante, la subgobernadora ha reconocido que el uso de estos recursos sigue siendo minoritario, por lo que ha llamado a "estudiar en profundidad" las razones por las que no funciona para superar los obstáculos y seguir avanzando "tanto en su despliegue como en facilitar su utilización".

Por territorios, sólo la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia cuentan con puntos de acceso presenciales en todos los municipios, mientras que Cataluña ha experimentado una mejora en accesibilidad muy significativa en los últimos años, mientras que Castilla y León y Aragón concentran el mayor número de municipios sin acceso, "debido en gran medida a su baja densidad de población, si bien la situación también ha mejorado en ambos casos", ha insistido.

Por su parte, Andalucía es la comunidad con mayor número de puntos de acceso de España, con 11.296 entre oficinas, cajeros y medios alternativos, por delante de Cataluña y Madrid.

Por otro lado y según este informe, el efectivo sigue siendo el principal medio de pago, ya que fue utilizado por el 57 por ciento de la población en 2025, si bien los canales digitales han ganado terreno. En total, los pagos a través del móvil se han convertido en el principal modo de pagar para el 15,3 por ciento de la población, siete puntos porcentuales más que en 2023.

La subgobernadora ha cifrado en un 37 por ciento el uso de bizum para las operaciones entre particulares si bien el cajero automático es el canal más habitual de acceso al efectivo (79 por ciento), "muy por encima de la ventanilla bancaria (8,4 por ciento).

Por último, ha constatado que los canales alternativos desplegados para mejorar la accesibilidad (oficinas móviles, Correos Cash y otros) tienen un grado de utilización bajo, de en torno al 3 por ciento en el mejor de los casos "y de apenas el 1,5 por ciento en el conjunto de municipios sin oficina bancaria".

Soledad Núñez ha significado además que el grado de satisfacción con los servicios bancarios (ventanilla y cajero) supera el 80 por ciento y ha destacado que entre las personas mayores la satisfacción rebasa el 85 por ciento, mientras que entre los habitantes de municipios sin oficina la ventanilla alcanza el 93 por ciento.