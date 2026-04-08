Las oficinas de turismo de Burgos registran más de 4.200 visitantes en Semana Santa, un 25% más

Procesión del Encuentro, a 1 de abril de 2026, en Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press

BURGOS 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Burgos ha cerrado una Semana Santa con cifras "excelentes" al registrar sus oficinas municipales de turismo un total de 4.257 visitante entre el 30 de marzo y el 5 de abril, lo que supone un incremento del 25 por ciento respecto al año anterior.

Así lo ha destacado este miércoles, en una rueda de prensa, la alcaldesa, Cristina Ayala, quien ha puesto en valor estas cifra si bien ha indicado que los visitantes totales que han recalado en la ciudad "han sido muchos más".

La regidora ha subrayado que estos datos reflejan un "momento dulce" para Burgos, sobre todo por el turismo español procedente de Madrid y País Vasco, lugares en los que se ha publicitado la Semana Santa de Burgos.

En concreto, el 40 por ciento de los turistas nacionales procedían de Madrid y del País Vasco, ha detallado, para incidir en que en el turismo internacional las cifras son ligeramente inferiores a las del pasado año, pero superan los registros de 2023 y 2024, con Francia, Países Bajos y Alemania como principales países emisores.

Por su parte, el sector hotelero ha rozado la plena ocupación. Según los datos de la Federación de Hostelería, los días centrales de la Pasión, de Jueves Santo a Domingo de Resurrección, se ha registrado una ocupación superior al 90 por ciento, con muchos establecimientos al completo por reservas de última hora favorecidas por la buena climatología.

Por otro lado, en el ámbito de infraestructuras, el concejal de Turismo, Carlos Niño, ha anunciado que las obras de la nueva oficina de turismo en el Teatro Principal comenzarán en las próximas semanas.

El proyecto, adjudicado a la empresa Baluarte Conservación de Patrimonio por 165.000 euros, tiene un plazo de ejecución de cinco meses.

Asimismo, el Ayuntamiento continúa con la musealización del Castillo de Burgos, cuyas obras de iluminación ya han concluido, con el objetivo de que el complejo sea visitable en su totalidad a finales de este año o principios de 2027.