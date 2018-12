La ONCE celebra sus 80 años en las Cortes con retos como la aprobación de la ley de perros de asistencia

Publicado 13/12/2018 13:01:41 CET

VALLADOLID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha celebrado sus 80 años con un acto en las Cortes de Castilla y León en el que se han puesto de manifiesto algunos retos de futuro como la aprobación de la ley de acceso al entorno de las personas usuarias de perro de asistencia en la Comunidad, actualmente en fase de tramitación en el Parlamento autonómico.

Éste es uno de los "retos" que ha señalado el delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, en declaraciones a los medios momentos antes del acto institucional junto a la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García.

Precisamente tanto Clemente como García han destacado la importancia de esta ley, cuyo anteproyecto se aprobó en septiembre en el Consejo de Gobierno de la Junta para regular un derecho que por el momento no estaba reglado y hacerlo dentro del ámbito de la dependencia, en concreto dentro del Servicio de promoción de la autonomía personal.

Alicia García ha recordado que este proyecto fue iniciativa de la ONCE, aunque para su elaboración se contó también con Cermi, y ha afirmado que espera que se apruebe antes del final de la legislatura, para lo que ha pedido el apoyo y consenso de los grupos parlamentarios dado que no es un proyecto del Gobierno autonómico sino de esta entidad y permitirá acceder a las personas que utilizan estos canes a más lugares y no sólo espacios públicos pero además que estos animales puedan contribuir a la autonomía de otras personas con discapacidad.

Para ello, se contemplan seis modalidades de perros como los guía, de servicio, de señalización de sonidos, de aviso, para personas con trastorno del espectro autista y adiestrado para nuevas necesidades de apoyo a las personas con discapacidad.

En la misma línea, Silvia Clemente ha destacado la ayuda para las personas ciegas y con discapacidad que puede suponer esta regulación para facilitar su acceso a los entornos a los que necesiten hacerlo, proporcionar autonomía personal y cumplir con el mandato del Estatuto de Autonomía de "remover todos los obstáculos" para la plena igualdad de las personas con discapacidad.

Precisamente, y tras el acto institucional de celebración de este 80 aniversario, la ONCE ha organizado en el hall de las Cortes de Castilla y León una exhibición de perros guía, ámbito en el que esta entidad cuanta con una experiencia contrastada, para que los asistentes pudieran comprobar cómo estos perros realizan su trabajo de apoyo a las personas con discapacidad.