Once detenidos por sustraer vías férreas tras una operación de la Guardia Civil de Palencia y Soria

Once detenidos por sutraer vías férreas y cableado en una operación de las Guardia Civil de Palencia y Soria. - GUARDIA CIVIL

Se han recuperado 12.800 kilos de vías férreas en un centro de gestión de residuos metálicos en Fuenlabrada (Madrid)

PALENCIA, 17 (EUROPA PRESS)

Un total de once personas ha sido detenido por la sustracción de vías férreas y cableado, fruto de una operación iniciada el pasado mes de noviembre de 2024 por la Guardia Civil de Palencia, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

La citada investigación se inició con motivo de un ilícito contra el patrimonio sucedido en Villamuriel de Cerrato (Palencia), relativo a la sustracción de cable de cobre por valor de 13.000 euros, y en transcurso de la misma se detecto a varias personas, vecinas de Madrid, las cuales se desplazaban a distintas provincias con ocasión de perpetrar los supuestos delitos contra el patrimonio en instalaciones fotovoltáicas y ferroviarias, entre otras.

Por otro lado, y de forma coetánea, la Guardia Civil de Soria, ante la incidencia de ilícitos contra el patrimonio sobre instalaciones ferroviarias, viene intensificando labores propias orientadas a la prevención e investigación de este tipo de ilícitos penales. Como consecuencia de esta labor preventiva, la tarde del 28 de septiembre de 2025, componentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Soria pillaron 'in fraganti' ocho individuos en instalaciones ferroviarias de Torralba del Moral (Soria) cometiendo esta tipología delictiva.

Los mismos se disponían a sustraer material ferroviario de distinta naturaleza. Para ello, iban provistos de vehículos industriales de grandes dimensiones y herramientas específicas para ejecutar sus acciones delictivas. Por ello, ocho personas fueron detenidas. A estas personas les fueron intervenidos los siguientes instrumentos del delito: cuatro furgonetas, tres botellas de oxígeno, tres bombonas de butano, una lanza térmica, dos eslingas y otros efectos.

Mantenida la coordinación policial entre ambas provincias, se concluyó que este grupo criminal participaría de los hechos tanto de Palencia como Soria. Prosiguiendo con actuaciones orientadas al total esclarecimiento de los hechos e identificación de sus potenciales autores, en la mañana del 3 de septiembre de 2025 se practicó una inspección en un establecimiento de gestión de residuos metálicos sito en Fuenlabrada (Madrid), localizándose e interviniéndose 12.800 kilos de vías férreas. Se procedió a detener a tres personas e imputarles un delito de receptación como responsables del establecimiento de gestión de residuos metálicos.

Las actuaciones han sido llevadas a cabo de manera coordinada y conjunta por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Palencia y por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Soria, por sus investigaciones respectivas, operaciones policiales denominadas como 'Orcasitas' y 'Darkankle'.